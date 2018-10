Prima autostradă urbană, “aproape gata”, cu o întârziere de 2 ani Asfaltul de baza este turnat peste tot. Podurile de peste calea ferata, lac si strada Popasului au fost si ele terminate si asfaltate. O echipa a Stirilor PRO TV a parcurs marti pentru prima data intregul traseul al autostrzii urbane de la un capat la celalalt. Autostrada urbana este gata in proportie de mai bine de 98 la suta. In acest moment se fac lucrarile de finisaj. Adica, se monteaza balustrada de pe margine. Pilonii de iluminat. Iar la final urmeaza sa fie turnat ultimul strat de asfalt de uzura. Acolo unde sunt case in vecinatate, vor fi montate panouri care sa absoarba zgomotul.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce va fi data in folosinta, șoferii vor ajunge in oras in doar 5 minute, fata de 35 de minute cat dureaza in prezent varianta ocolitoare, pe Soseaua de Centura a Capitalei. Cei care vor intra dinspre centura pe prima autostrada urbana din Romania trebuie sa stie ca aceasta, la inceput,…

- La 4 februarie 1967 a inceput constructia primei autostrazi din Romania, A1 Bucuresti-Pitesti, proiectata la cererea lui Nicolae Ceausescu pentru o viteza de 140km/h pentru a nu produce somnolenta.

- Polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane au depistat, saptamana trecuta, 62 de persoane care conduceau cu viteze de peste 180 km/h și 5 care conduceau sub influența alcoolului. Cea mai mare mai mare viteza inregistrata de radar a fost de 235 km/h, pe A3, potrivit IGPR."Polițiștii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate evenimente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe drumurile nationale sau pe autostrazi si nici probleme majore de fluenta a traficului pe aceste artere. Pana in data de 30 august 2018,…

- Circulația pe loturile 3 și 4 ale autostrazii A10 Sebeș - Turda dintre localitațile Aiud și Turda a fost inaugurata in aceasta saptamana dupa recepția finala a lucrarilor. Viteza maxima este de 120 km/h.

- Premierul Viorica Dancila și președintele PSD, Liviu Dragnea, au somat oficialii de la Transporturi sa urgenteze inaugurarea de autostrazi. Romania a ajuns intr-o situație tragi-comica: aproape 40 de kilometri sunt gata sa intre in circulație, dar nu se taie panglica.

- Un șofer a fost depistat, saptamâna trecuta, conducând pe autostrada cu viteza de 215 kilometri pe ora, iar alți 70 cu viteze de peste 180 de kilometri pe ora, informeaza IGPR într-un comunicat de presa remis luni AGERPRES.Polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale…

- Bancul "De ce m-ati oprit domnule politist? Mergeam prea repede? Nu, zburai prea jos", pare ca a devenit realitate pe strazile din România. Politistii au depistat 71 de soferi care circulau pe autostrazi cu viteze de peste 180 km/h!