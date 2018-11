Stiri pe aceeasi tema

- Vesti bune pentru elevi. Examenele de evaluare nationala si bacalaureat vor fi mai usoare de anul viitor. Modelele de subiecte publicate de Ministerul Educatiei sunt. mai mult de bifat si mai putin de scris.

- Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” ii cere premierului Viorica Dancila sa blocheze aplicarea unui ordin al ministrului Educatiei prin care 4.000 de angajati din invatamant ar urma sa fie concediati, fiind vorba atat de personal didactic de predare, cat si auxiliar si nedidactic. Sindicalistii…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți decretele de revocare din funcția de ministru al Educației Naționale a lui Valentin Popa și de desemnare a Rovanei Plumb ca ministru interimar al Educației Naționale.”Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marți, 2 octombrie a.c.,…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți decretele de revocare din funcția de ministru al Educației Naționale a lui Valentin Popa și de desemnare a Rovanei Plumb ca ministru interimar al Educației Naționale. ”Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marți, 2 octombrie a.c., urmatoarele…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a fost desemnata ministru interimar al Educatiei Nationale, printr-un decret semnat de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit unui comunicat al Administratiei...

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a fost desemnata ministru interimar al Educatiei, printr-un decret semnat marti de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretul pentru constatarea vacantei unei functii de…

- Potrivit Ministerului Educatiei, printre cele mai importante modificari aduse in invatamantul superior, se afla precizarea etapelor obligatorii care trebuie parcurse in procesul de evaluare a studiilor doctorale, in vederea acreditarii sau mentinerii acreditarii. Totodata, prin norma juridica introdusa,…