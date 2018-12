Prima agenție care părăsește România după adoptarea taxei pe lăcomie Operatorul 888 Holdings, care detine licente in tara noastra pentru 888casino.ro, 888poker.ro, 888sport.ro si 888.ro va parasi Romania de la 1 ianuarie 2019, informeaza Gnttips.ro. Un prim pas a facut deja, iar 888 Holdings a anulat un eveniment major programat in prima parte a anului 2019, un turneu de poker live, la care erau asteptati peste 1.000 de jucatori din 30 de tari. 888 Holdings ia aceasta decizie deoarece "taxa pe lacomie" ii vizeaza si pe operatorii jocurilor de noroc, carora li s-a impus un nivel de impozitare de 2% din totalul taxelor de participare incasate (rulajul). Sorin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

