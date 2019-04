Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și procurorii DIICOT au descoperit o cultura de cannabis in județul Argeș, in urma unor perchezitii efectuate intr-un dosar de trafic de droguri. Zeci de kilograme au fost ridicate, doua persoane fiind reținute."Polițiștii antidrog din București și procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat…

- Alianța USR - PLUS acuza o „acțiune coordonata” de distrugere și vandalizare a corturilor și afișelor în București, președintele USR, Dan Barna, distribuind pe Facebook un videoclip cu un astfel de afiș sfâșiat.„Noaptea trecuta, ca hoții, în București, ne-au…

- Acțiune caritabila promovata de notarii bucureșteni „Rata abandonului școlar in mediul rural a atins cote ingrijoratoare. Copiii nu merg la școala pentru ca nu au haine, carți și mancare; potrivit statisticilor, unul din doi copii din mediul rural traiește in pragul saraciei. Copiii de azi sunt adulții…

- Pompierii au intervenit, noaptea trecuta, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Termocentrala Rovinari, cu degajari mari de fum, insa fara ca activitatea unitații sa fi afectata, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim. "In jurul orei…

- Amnesty spune ca rețeaua de social media trebuie sa faca mai mult pentru a sprijini utilizatorii care raporteaza harțuirea. Agenția pentru apararea drepturilor omului au cerut acțiuni dupa ce un sondaj a aratat ca mai mult de jumatate din rapoartele pe care femeile le depun pentru a semnala harțuirea…

- Mark Hollis, solistul grupului britanic Talk Talk, celebru in anii 1980, a murit, luni, la varsta de 64 de ani, au anuntat apropiati ai sai pe retelele de socializare, scrie AFP, potrivit news.ro.Formatia Talk Talk era cunoscuta pentru piese precum "It's My Life" si "Such a Shame". "Sunt…

- Un buzoian in varsta de 35 de ani, din comuna Smeeni, și-a adus aminte ieri ca un alt barbat are o datorie neonorata catre el. Și a decis sa se razbune. El a intrat cu forța in casa victimei, un barbat din satul Ograzile, comuna Merei, județul Buzau. Dupa ce l-a batut bine pe cel care ii datora bani,…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Dej au organizat o actiune de mentinere a unui climat de siguranta publica in municipiu. Joi, 31 ianuarie, politistii din cadrul Politiei Municipiului Dej au desfasurat o actiune de mentinere a unui climat de siguranta publica in municipiu. Astfel, au fost…