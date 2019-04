Prima ABDICARE în Japonia, după sute de ani. Domnia împăratului Akihito ia sfârşit Trei decenii de pace, respect si dragoste. Aceasta este deviza domniei imparatului Akihito al Japoniei, care ia sfarsit la 30 aprilie 2019. Cunoscuta drept era Heisei - in traducere Pace Pretutindeni - domnia lui de 30 de ani este vazuta de istorici drept o revolutie pasnica de la monarhia divina, care a dominat Japonia mai bine de doua mii de ani, la monarhia constitutionala. Criticat de conservatori, apreciat de progresisti, Akihito a facut din apropierea de popor marele atu al domniei lui, alaturi de promovarea pacii la nivel mondial. I-a stat alaturi, in toti acesti ani, Michiko, poate cea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

