Stiri pe aceeasi tema

- Frans Timmermans a declarat miecuri ca pana acum Parlamentul Romaniei nu a dat semne ca raspunde recomandarilor organismelor europene. "Cred sincer ca inca mai avem o sansa sa schimbam situatia", a mai spus Timmermans. De asemenea, el a cerut ca autoritatile romane sa inceapa o investigatie cu privire…

- Dezbaterea referitoare la respectarea statului de drept in Romania a inceput, miercuri dimineața, in Parlamentul European. Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat miercuri, in Parlamentul European, ca Parlamentul Romaniei nu a dat semne ca raspunde recomandarilor primite…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat miercuri, in Parlamentul European, ca Parlamentul Romaniei nu a dat semne ca raspunde recomandarilor primite in ceea ce privește modificarea legilor justiției.- in curs de actualizare

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat miercuri, in Parlamentul European, ca Parlamentul Romaniei nu a dat semne ca raspunde recomandarilor primite in ceea ce privește modificarea legilor justiției.Pe de alta parte, Timmermans a cerut si o investigatie asupra…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat miercuri, in Parlamentul European, ca Parlamentul Romaniei nu a dat semne ca raspunde recomandarilor primite in ceea ce priveste modificarea legilor justitiei.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene a impartasit ingrijorarea romanilor care se tem ca schimbarile facute de PSD-ALDE in legile justitiei ar putea slabi lupta impotriva coruptiei. „Nu vedem progrese, vedem pasi inapoi, ceea ce este foarte ingrijorator”, a spus Frans Timmermans, prim-vicepresedintele…

- Discutia vine in contextul in care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a criticat, luni, modificarea legilor Justitiei, afirmand ca forul european nu va ezita sa aduca „in fata instantei guvernul roman daca regulile sunt incalcate". „Eu m-am intalnit cu domnia sa de multe…