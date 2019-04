Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel l-a felicitat pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu pentru victoria sa electorala, luni in timpul unui apel telefonic, cerand de asemenea o solutie cu doua state, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului german Steffen Seibert, citat de DPA. Merkel a subliniat…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a tinut sa fie miercuri unul dintre primii lideri mondiali care il felicita pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru succesul sau la alegerile legislative care au avut loc marti in Israel, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Citește și: FOTO - Atacatorul…

- Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a câștigat alegerile naționale din Israel, obținând cel de-al 5-lea mandat, scrie Reuters, citând Channel 12. În urma numararii a 96 la suta din voturi, partidul de dreapta Likud a obținut 37 de locuri în Knessset, în timp…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, luni, o intrevedere la Washington cu premierul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, in marja participarii la Conferinta Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC), context in care s-a discutat si despre organizarea, in cursul acestui an,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat vineri, in sedinta de guvern, ca pentru a se asigura desfasurarea scrutinului europarlamentar din 26 mai in afara oricaror dubii, va fi implementat sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, sistem care a fost folosit…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, vineri, in timpul unei vizite de lucru in Israel, cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, anunța Guvernul, printre temele discutate fiind situația internaționala actuala."Cei doi inalți oficiali au salutat relațiile excelente dintre cele…