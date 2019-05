Prim-ministrul Qatarului, prezent în această săptămână la trei summituri în Arabia Saudită In timp ce summitul Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI) de vineri era prevazut de multa vreme, Riadul a convocat alte doua reuniuni extraordinare joi, cea a Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) si a Ligii Arabe, pentru a discuta despre tensiunile regionale. Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Bahreinul si Egiptul au intrerupt in iunie 2017 relatiile diplomatice cu Qatarul. Aceste tari acuza Doha ca sustine grupari islamiste radicale si ii reproseaza ca nu se distanteaza suficient de Iran, putere regionala siita rivala Arabiei Saudite sunnite. Doha neaga ca sprijina grupuri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a refuzat sa-i acorde viza de intrare pe teritoriul sau fostului subsecretar de stat american pentru afaceri euroasiatice Victoria Nuland, au relatat joi seara agentia de presa rusa RIA Novosti si cotidianul Kommersant, citand surse din cadrul Ministerului de Externe de la Moscova. Responsabili…

- Autoritatile de la Ankara au ordonat arestarea a 249 de angajati ai Ministerului de Externe turc pentru legaturi suspecte cu reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de autoritati ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat din vara anului 2016, informeaza luni postul de televiziune local…

- Autoritațile chineze au avertizat ca ar putea lua masuri dupa ce Donald Trump a semnat un ordin prin care interzice companiilor americane sa mai foloseasca echipamente de telecomunicatii realizate de firme straine care prezinta un risc pentru Washington, potrivit BBC. China vede aceasta decizie…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a folosit marți dreptul de veto fața de o rezoluție a Congresului american care prevedea ca Washingtonul nu se va mai implica în conflictul din Yemen, potrivit unui comunicat al Casei Albe, citat de Reuters. „Rezoluția este o încercare…

- Laleh Shahravesh, in varsta de 55 de ani, o femeie originara din sud-vestul Londrei, a fost arestata impreuna cu fiica sa adolescenta pe aeroportul din Dubai in martie. Femeia ar putea sta doi ani dupa gratii fiindca a jignit-o pe Facebook pe soția fostului ei soț. In plus, ea ar putea fi obligata la…

- O curte de apel din Aix-en-Provence il mentine in arest pe un inginer iranian retinut la 2 februarue la Nisa, a carui extradare Statele Unite au cerut-o Frantei, acuzat de incalcarea embargoului american impus Iranului, relateaza AFP.Jalal Rohollahnejad, in varsta de 41 de ani, a fost retinut…

- Statele Unite ale Americii pregatesc opinia publica pentru a justifica reluarea testelor nucleare, asupra carora functioneaza un moratoriu din 1992, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, citata de agentiile de presa EFE si Interfax, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Statele Unite ale Americii pregatesc opinia publica pentru a justifica reluarea testelor nucleare, asupra carora functioneaza un moratoriu din 1992, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, citata de agentiile de presa EFE si Interfax. Reprezentanta diplomatiei…