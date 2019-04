Prim-ministrul Netanyahu câștigă alegerile din Israel Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a câștigat alegerile naționale din Israel, obținând cel de-al 5-lea mandat, scrie Reuters, citând Channel 12.



În urma numararii a 96 la suta din voturi, partidul de dreapta Likud a obținut 37 de locuri în Knessset, în timp ce 36 de locuri au fost luate de partidul Albastru și Alb, condus de fostul general Benny Gantz.



Rezultatele îl plaseaza pe Netanyahu într-o poziție puternica în ceea ce privește formarea unui guvern de coaliție cu gruparile de dreapta, deși partidul sau nu atras votul majoritații. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

