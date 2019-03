Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general israelian Avichai Mandelblit l-a informat joi - in plina campanie electorala - pe premierul israelian Benjamin Netanyahu ca intentioneaza sa-l inculpe de presupuse fapte de coruptie, frauda si abuzuri de incredere in dosarele care-l vizeaza, a anuntat Ministerul israelian al Justitiei,…

- Procurorul general, Avichai Mandelblit, a anuntat joi dupa-amiaza ca vrea inculparea premierului Benjamin Netanyahu pentru acte de coruptie. Partidul lui Netanyahu denunța o ”persecuție politica”, relateaza AFP.Inculparea oficiala ar urma sa aiba loc abia dupa ce Netanyahu va fi audiat…

- Presa israeliana prezinta ca iminenta anunțarea de catre procurorul general din Israel, Avichai Mandelblit, a intenției sale de a-l inculpa pe premierul Benjamin Netanyahu, pentru acte de coruptie, dupa o ancheta de doi ani care a polarizat țara și care ar putea grabi sfârșitul carierei politice…

- Procurorul general al Israelului a declarat vineri ca nu exista vreun motiv legal pentru care nu ar putea sa il inculpeze pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, intr-un caz de corupție, inainte de alegerile care vor avea loc pe 9 decembrie, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni seara ca nu va demisiona daca va fi pus sub acuzare in dosare de coruptie, in contextul in care in aprilie 2019 vor avea loc alegeri anticipate, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Intrebat despre acest lucru de un jurnalist israelian in cadrul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu - vizat de trei dosare de corupție - ar castiga cu usurinta alegerile anticipate anunțate pentru 9 aprilie, potrivit unui sondaj de opinie dat publicitatii marti, scrie Reuters.