Secretarul de stat american Mike Pompeo l-a asigurat pe prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi ca Statele Unite sunt inca angajate in lupta impotriva Statului Islamic in Irak si alte zone in ciuda planurilor de a retrage trupele din Siria, a declarat biroul lui Abdul Mahdi sambata, informeaza Reuters. Presedintele Donald Trump a inceput ceea ce va fi o retragere totala a trupelor americane din Siria, declarand miercuri ca ele au reusit in misiunea de a invinge Statul Islamic si nu mai sunt necesare. Planul a atras critici din partea aliatilor precum Marea Britanie si Franta, care afirma ca militantii…