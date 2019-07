Prim-ministrul indian Narendra Modi a acceptat sa apara alaturi de prezentatorul britanic Bear Grylls intr-o emisiune de televiziune filmata in salbaticie, conceputa pentru a creste gradul de constientizare a publicului in legatura cu programele de protejare a mediului inconjurator, a anuntat renumitul jurnalist TV, specializat in tehnici de supravietuire in natura, relateaza Reuters luni. India depune mari eforturi pentru a-si proteja natura si biodiversitatea, in contextul in care populatia sa uriasa urmeaza o tendinta crescatoare si pune o presiune tot mai mare asupra zonelor salbatice. "Oameni…