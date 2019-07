Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul indian Narendra Modi a acceptat sa apara alaturi de prezentatorul britanic Bear Grylls intr-o emisiune de televiziune filmata in salbaticie, conceputa pentru a creste gradul de constientizare a publicului in legatura cu programele de protejare a mediului inconjurator, a anuntat renumitul…

- Despre tehnica de comunicare a DNA: a doua zi dupa achitarea a 39 de inculpați din mega-dosarul de corupție ”Portul Constanța”, instituția s-a laudat ca 65 de persoane au fost condamnate pentru corupție in luna iunie. Pe 2 aprilie 2012, procurorii DNA trimiteau in judecata unul dintre cele mai mari…

- Cel putin 35 de persoane au murit si peste 1,5 milioane au fost afectate de inundatiile si alunecarile de teren provocate de ploile musonice in regiuni din nordul si estul Indiei, conform unui anunt facut de autoritatile indiene duminica, transmite DPA. Cel putin 19 oameni au murit din…

- Cel putin 29 de oameni au murit si 18 au fost raniti luni intr-un accident de autocar in nordul Indiei, informeaza AFP si Reuters. Autocarul cu etaj, care transporta circa 50 de persoane, se deplasa pe autostrada dintre capitala New Delhi si orasul Agra, cand a parasit carosabilul si a cazut…

- Pentru modul in care au fost organizate alegerile Presedintele Klaus Iohannis cere demiterea de urgenta a ministrilor de Externe - Teodor Melescanu si de Interne - Carmen Dan pentru modul defectuos in care au fost organizate alegerile in tara si strainatate. "Dupa atatea probleme, este evident ca trebuie…

- Natura s-a dezlantuit in estul Indiei. Ciclonul "Fani" a provocat cea mai puternica furtuna din tara asiatica, in ultimii 20 de ani. Aproximativ 1,2 milioane de oameni au fost evacuati din calea urgiei, preponderent din statul indian Odisha.

- Un ciclon puternic, numit ciclonul Fani, a lovit, vineri, zona de uscat din estul Indiei. Autoritatile indiene au ordonat evacuarea a peste un milion de persoane care s-ar putea afla pe traiectoria furtunii, cea mai puternica inregistrata in aceasta regiune in ultimii peste 20 de ani.

- Puternicul ciclon Fani a atins zona de uscat in estul Indiei, vineri, la 08:00 ora locala, au anuntat serviciile indiene de meteorologie citate de AFP. „Am inregistrat vanturi care au atins 175-180 km/h...