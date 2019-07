Stiri pe aceeasi tema

- "Am primit o citatie de la tribunalul special in calitate de suspect si aveam posibilitatea de a merge acolo in calitatea mea de prim-ministru sau in calitate de simplu cetatean. Am ales a doua optiune", a declarat Ramush Haradinaj, in varsta de 51 de ani, presei.Tribunalul special international,…

- 'Diplomatia, in vremurile noastre, este in competitie cu dezvoltarea Inteligentei Artificiale, a tehnologiilor IT si este cu adevarat o provocare pentru diplomatii profesionisti sa fie in competitie cu toate aceste mijloace tehnologice. Va dau o veste buna - sunt convins ca toate aceste noi tehnologii…

- Ministrul de Externe de la București, Teodor Meleșcanu, a precizat, luni, vizavi de criza politica din Republica Moldova, ca "nu exista instituția recunoașterii guvernului, exista recunoașterea unui stat". "Noi suntem preocupați ca exista o situație exploziva și vrem sa subliniem ca trebuie gasite modalitați…

- Uniunea Europeana nu va renegocia acordul de retragere al Marii Britanii cu noul prim-ministru, dar exista "spatiu pentru o noua gandire" asupra pachetului mai larg al Brexitului, a declarat joi ministrul de externe...

- Ministrul britanic pentru relatia cu parlamentul, Andrea Leadsom, si-a anuntat miercuri demisia, afirmand ca nu mai crede ca guvernul poate sa puna in practica rezultatul referendumului din iunie 2016 in favoarea Brexitului, relateaza Reuters si AFP. "Nu mai cred ca abordarea noastra va pune in practica…

- Presedintele kosovar Hashim Thaci a respins luni propunerea unui schimb de teritorii cu Serbia, declarand ca "nu va face niciodata comert cu teritorii ale Kosovo", dar ca va analiza posibile modificari de frontiera pentru o normalizare a relatiilor, informeaza dpa, potrivit agerpres.ro.Oficiali…

- Presedintele kosovar Hashim Thaci a respins luni propunerea unui schimb de teritorii cu Serbia, declarand ca "nu va face niciodata comert cu teritorii ale Kosovo", dar ca va analiza posibile modificari de frontiera pentru o normalizare a relatiilor, informeaza dpa. Oficiali sarbi au avansat prima data…

- "Alo, domnule președinte?": doi celebri autori de farse din Rusia spun ca l-au pacalit pe președintele francez Emmanuel Macron, dându-se drept viitorul președinte ucrainean Volodimir Zelensky, scrie AFP.Cei doi actori, "Vovan" și "Lexus", specializați în…