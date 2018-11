Prim-ministrul ceh, acuzat de răpire și fraudă: Nu voi demisiona niciodată "Nu voi demisiona niciodata, niciodata. Sa tineti cu totii minte: niciodata", a scris Babis pe Facebook, dupa ce vineri cateva mii de cehi au iesit in strada la Praga pentru a protesta impotriva premierului. Partidele de opozitie au cerut un vot de neincredere in cabinetul lui Babis, care ar putea avea loc vinerea viitoare, iar social-democratii din CSSD, partener in coalitia guvernamentala condusa de formatiunea populista a premierului, ANO (centru), a luat in calcul retragerea din coalitie, dupa ce a aparut o inregistrare in care un fiu al prim-ministrului afirma ca tatal sau a incercat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

