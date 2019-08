Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul bulgar Boiko Borisov a declarat, recent, ca nu are niciun dubiu ca peste porcina din Bulgaria a fost adusa de turistii romani. In acest context, Ministerul roman al Afacerilor Externe a reactionat printr-o postare pe Facebook.

- Premierul bulgar Boiko Borisov a declarat ca "turistii romani care ajung in Bulgaria sunt principalii responsabili pentru raspandirea pestei porcine africane", potrivit Info Sud-Est care citeaza cotidianele "Sega" si "Dnevnik".

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania a reacționat la scurt timp dupa ce Info Sud-Est a publicat declarațiile premierului bulgar Boiko Borisov conform carora turiștii romani care arunca gunoaie pe strada sunt vinovați pentru raspandirea pestei procine in Bulgaria. Reprezentanții MAE s-au aratat…

- La inceputul acestei luni, prim-ministrul bulgar, Boiko Borisov, a participat la o reuniune de urgenta a factorilor responsabili din domeniul autoritatii sanitar veterinare cu crescatorii de porci din Nordul tarii. Intalnirea a avut loc la Pazardjik, in contextul in care pesta porcina africana a decimat,…

- Bulgaria a luat masuri mai stricte pentru a impiedica raspandirea pestei porcine africane si a proteja sectorul zootehniei, in valoare de 600 de milioane de leva (300 de milioane de euro), a anuntat miercuri Ministerul Agriculturii de la Sofia, citat de Reuters, potrivit Agerpres.Pesta porcina…

- 12 cazuri de pesta procina africana au fost confirmate in Zimnicea de Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala. In alte trei gospodarii din oraș exista suspiciunea de boala, informeaza Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Teleorman, potrivit Agerpres. In urma confirmarii…

- La inceputul acestei luni, in urma finalizarii de catre politistii Serviciului de Ordine Publica Maramures a activitatilor de urmarire penala in dosarul penal deschis in luna octombrie 2018 la Parchetul de pe langa Judecatoria Dragomiresti, sub aspectul comiterii infractiunii de raspandire a bolilor…