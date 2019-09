Prim-ministrul australian a promis 'un al doilea secol de prietenie' cu Statele Unite

Stiri pe aceeasi tema

- ''Rezerva Federala ar trebui sa aduca dobanzile la ZERO, sau chiar sub (zero), si atunci noi am putea incepe sa ne refinantam datoria'', a mentionat Trump intr-unul din mesajele sale matinale pe Twitter.''Statele Unite trebuie sa plateasca mereu dobanda cea mai mica. Fara inflatie! Naivitatea…

- Boris Johnson și Donald Trump urmeaza sa se intalneasca duminica dimineața, fiind așteptați sa discute despre viitorul relațiilor bilaterale intre Statele Unite și Marea Britanie, in contextul Brexit. Intrebat daca ii va transmite liderului de la Casa Alba ca trebuie sa evite escaladarea razboiului…

- Viitorul Romaniei si relatia Romaniei cu Statele Unite ale Americii sunt foarte, foarte luminoase, se arata intr-un comunicat difuzat marti de Casa Alba, cu ocazia vizitei de lucru pe care presedintele Klaus Iohannis o efectueaza in SUA. Potrivit sursei citate, presedintele Trump l-a primit la Casa…

- PHOENIX. Samuel Caba, președintele Asociației pentru Reforma Civica și Democrație, a efectuat de curand o vizita in Statele Unite ale Americii. Cu aceasta ocazie, printre etapele din programul sau s-a aflat și un moment cu totul special. Samuel Caba a fost la sediul de campanie al Partidului Republican…

- Razboiului valutar dintre marile banci centrale, la care a facut recent referire si guvernatorul BNR, incertitudinile legate de evolutia economiei globale provocate de conflictul comercial dintre SUA si China, dar si situatia incordata din Golful Persic, sunt tot atatea motive pentru ca investitori…

- Președintele Klaus Iohannis va efectua in perioada 19-20 august o vizita la Washington D.C., la invitația președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald J. Trump, informeaza un comunicat al Administrației Prezidențiale. „Astfel, marți, 20 august, va avea loc, la Casa Alba, intrevederea oficiala…

- „Cred ca dominant acum este contextul international (…). Suntem intr-un razboi comercial, o batalie intre politicile monetare, care este de fapt un razboi valutar intre marile puteri”, a afirmat luni guvernatorul Mugur Isarescu, dupa sedinta BNR, unde s-a decis mentinerea dobanzii-cheie la 2,50% pe…

- China a fost informata de Statele Unite privind ultima intalnire dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un, a precizat Ministerul chinez de Enterne, conform Reuters.Ministrul adjunct de Externe al Chinei, Luo Zhaohui, si reprezentantul SUA pentru Coreea…