Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Dan Andronic a dezvaluit faptul ca fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, știa și chiar a girat evacuarea sediului Antena 3. Președintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a explicat ca in cadrul audierilor de saptamana viitoare, Florian Coldea va fi intrebat și despre acest…

- Jurnalistul Dan Andronic susține ca evacurea sediului Antena 3 s-a facut cu deplinul consimțamant al SRI, in special cu aprobarea și chiar cu girul fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea. Andronic relateaza o discuție avuta in respectiva perioada cu Florian Coldea, in care acesta se bucura…

- Care sunt jurații de la “Final Four”? Antonia , Feli, Carlaʼs Dreams, care este și in juriul “ X Factor” , și Cheloo, doua fete și doi baieți, vor duce greul il mai nou show de talente, care va fi difuzat, cel mai probabil, sub titulatura “Final Four – Cei patru” și va intra in scurt timp in grila de…

- Procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Daniel Horodniceanu, a declarat, marți, intr-o intervenție telefonica in emisiunea “Esențial”, realizata de Ana Maria Roman, la Antena 3, ca a cerut DNA acces la dosarul in care a fost investigat.…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, va prezenta joi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. Toader anunța, cu o saptamana in urma, ca prezentarea raportului va fi urmata de o “propunere concreta”. In acest context, președintele Asociației Magistraților…

- Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, miercuri seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, o noua inregistrare, in care, sustine acesta, se poate auzi cum procurorii Mircea Negulescu si Albert Savu dicteaza si, practic, scriu singuri declaratia care urma sa ii fie atribuita lui, in dosarul…

- Detalii incredibile apar despre accidentul provocat, in 11 ianuarie 2018, de fostul procuror DNA Eugen Stoina, care a lovit, pe Soseaua Kiseleff, cu Mercedesul sau mai multe masini și și-a spart nasul. Jurnalistul Mihai Gadea a dezvaluit, marți seara, la emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3, detalii…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a postat un comentariu critic la adresa posturilor Antena 3 si Romania TV in care le ironizeaza ca nu au verificat o informatie inainte s-o difuzeze, iar cazul relatat este doar o potrivire de nume cu cel al sau. ”Sa nu lasam adevarul sa ne strice o stire-bomba!”, scrie…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, i-a cerut șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, revocarea celor doi polițiști care apar in inregistrarile realizate de fostul deputat Vlad Cosma și prezentate, in premiera, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…

- Cristian Tudor Popescu a intervenit in scandalul momentului! Jurnalistul a comentat la Digi24 reactiile politicienilor la scandalul DNA-Antena3-RTV si a analizat si intervenitiile primului-ministru. „Dna Dancila, premierul Romaniei, solicita intoarcerea...

- Fostul deputat Vlad Cosma nu se va prezenta, marti, la sediul DNA Ploiesti, unde era citat pentru a fi audiat in calitate de martor. Deputatul Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, a anunțat, inca de luni, la Antena 3, ca fostul parlamentar este plecat din tara si nu se poate prezenta marti la sediul…

- Dan Voiculescu a postat, pe blogul sau, o precizare, dupa ce luni dimineața, Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a transmis un comunicat de presa ce conținea și stenogramele unor inregistrari (probe in dosar), potrivit carora ar fi existat un complot pentru denigrarea DNA – Ploiești, in care ar fi…

- Cristian Tudor Popescu a intervenit in scandalul momentului! Jurnalistul a comentat la Digi24 reacțiile politicienilor la scandalul DNA-Antena3-RTV. El spune ca toate apelurile venite de la liderii PSD au un rost foarte simplu: pregatirea terenului - si a muntiei - pentru anuntul lui Tudorel Toader…

- ”Veritabil atentat la securitatea naționala” ”Vom vorbi despre batjocura incredibila la adresa resurselor Romaniei, cum a reușit statutul roman contraperformanța de a arunca pe fereastra mai multe miliarde de lei, aproape doua miliarde de euro, din redevențe neincasate in urma exploatarii…

- DNA raspunde acuzatiilor din inregistrarile difuzate la Antena 3 de Vlad Cosma difuzand transcrierea unor discutii cu persoane care ar fi cerut o situatie juridica favorabila acestuia si tatalui sau amenintand ca vor aparea la TV inregistrari video din anchete si cu montaje menite sa discrediteze procurorii.…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca fusese si el invitat acasa la Gabriel Oprea in seara alegerilor prezidentiale din 2009, chiar de catre Gaberiel Oprea, dar ca nu a putut da curs invitatiei, fiindca se afla la un eveniment privat. ”Probabil ca as fi fost si eu…

- Anamaria Gudu, noua vedeta Antena 1. Telespectatorii o pot urmari pe Anamaria la pupitrul de știri sambata și duminica, in jurnalul orei 13:00, respectiv 16:00. Noul pas in cariera al jurnalistei este o provocare pe care a intampinat-o cu mult entuziasm și incredere, fiind in același timp și extrem…

- Alina Pușcaș și Tudor Roșu s-au reintalnit dupa șapte ani pe platourile de filmare de la ”Fructul oprit”. Baiatul, care la 13 ani are deja o cariera impresionata in actorie, poate spune ca lucrurile care pareau un vis pentru el in urma cu șapte ani, au devenit astazi realitate. La inceput, Tudor Roșu…

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a declarat, vineri, la Antena 3, ca fostul ministru se afla la Atena, unde urmeaza un tratament medical, fiind inștiințata și instanța suprema, unde clienta sa are proces pe rol. Potrivit unor surse citate in emisiunea Obiectiv, realizata de Ana Maria Roman,…

- O fosta vedeta a Antenei 1 a dat lovitura vietii. A fost numit sef intr-o companie extrem de importanta. Este vorba despre fostul prezentator de stiri, Radu Cosarca. Acesta este noul președinte al Consiliului de Administrație Cupru Min SA Abrud dupa ce timp de mai mult timp a fost membru in acest…

- Gigi Becali a facut dezvaluiri uluitoare, marti seara, in direct la Digi Sport. Finantatorul vicecampioanei a sustinut nici mai mult nici mai putin decat ca, in ultimele sase luni, a primit propunerile de a prelua CFR Cluj si Dinamo, una dintre ele venind chiar de la Arpad Paszkany. …

- Fostul jurnalist Nelu Barbu a fost numit de premierul Viorica Dancila in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru, potrivit unei decizii publicate luni in Monitorul Oficial, conform News.ro. Barbu a lucrat printre altele la, Realitatea TV Antena 3 și B1 TV. El a confirmat pentru…

- Echipa romaneasca formata din Vlad Capusan (28 de ani) si Zsolt Torok (45 de ani) a reusit sa cucereasca faimosul varf patagonian Cerro Torre, in premiera romaneasca, se arata intr-un comunicat remis agentiei MEDIAFAX. Vlad si Zsolt au parcurs peste 85 de kilometri si peste 3.200 de metri, in cele…

- Un ofițer al Serviciului de Protecție și Paza a dezvaluit, duminica seara, la Antena 3, ca procurorul general Augustin Lazar și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, au folosit deseori bazinul de inot al instituției conduse de Lucian Pahonțu, deși cadrele SPP nu au acces acolo. Ofițerul SPP a dezvaluit, sub…

- Contract de media prin atribuire directa intre Primaria Sectorului 4, condusa de Daniel Baluta (PSD) si Antena 3. Este al treilea contract atribuit postului Intact in ultimul an, scrie Pagina de media . Conform contractului, postul de stiri trebuie sa faca doua materiale video pe luna despre activitatea…

- Mircea Badea și-a inchis contul la pariuri. Cine l-a suparat pe angajatul Antenei 3. Omul lui Dan Voiculescu avea cont la casa de pariuri on-line Unibet. A decis sa renunțe la serviciile Unibet, deși se lauda des ca reușește sa caștige sume frumoase de pe urma pariurilor sportive. Mircea Badea și-a…

- Moderatorul de televiziune Mihai Gadea are probleme cu autoritațile. Fiscul ar piutea cere popriere pe conturile bancare ale acestuia. Mihai Gadea, directorul postului tv Antena 3 și moderator al emisiunii „Sinteza Zilei”, s-ar putea trezi cu poprire pe conturi din partea Fiscului, in vederea recuperarii…

- Antena 1 face o mutare de senzație. Dupa revenirea lui Mircea Radu in prim plan, cu noul sau reality show, „IE, Romanie”, postul va avea și o noua prezentatoare la rubrica de știri.Deși au primit o lovitura grea in momentul in care unul dintre oamenii de baza a decis sa demisioneze, oficialii…

- Mihai Tudose și-a anunțat, luni seara, in ședința CEx al PSD, demisia din functia de premier, potrivit unor surse citate de Antena 3. Tudose a facut acest gest dupa ce Comitetul Executiv Național a votat in favoarea retragerii sprijinului politic pentru actualul premier. Au fost 59 de voturi pentru…

- Cristina Ciobanașu și actorul Adrian Titieni sunt tata și fiica in serialul “Fructul oprit ”, ce va avea premiera luni, 15 ianuarie. Despre marele actor, Cristina are numai vorbe de lauda, marturisind ca este o adevarata placere sa lucreze impreuna cu acesta. “Imi place foarte tare sa lucrez cu domnul…

- Anca Lungu se pare ca vrea sa înceapa o viața noua și este dispusa sa faca și pasul cel mare, din nou. Prezentatoarea de știri de la Antena 1 și-a gasit alesul la doar șase luni de la divorț.

- Primul atac asupra sectiunii live a site-ului televiziunii a avut loc miercuri seara, permitandu-se utilizarea unui script de minat criptomonede, incarcat in urma unei brese de securitate pe unul dintre serverele website-ului Antenei 3, aflat in gestiune externalizata, informeaza televiziunea. „Problema…

- live.antena3.ro este pagina de internet pe care fanii televiziunii Antena 3 o pot accesa pentru a urmari transmisia live, adica ce se vede simultan si la TV. Aceasta s-a folosit de resursele de sistem ale utilizatorilor, fara stirea acestora, pentru a mina monede virtuale.

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, miercuri seara, la Antena 3, ca șeful Poliției, chestorul Bogdan Despescu, are la dispoziție o saptamana sa-i prezinte masurile luate pentru remedierea situatiei de la nivelul Politiei Romane, dupa cazul polițistului-pedofil. Tudose a precizat și ca e posibil sa-l demita…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, ca nu mai poate lucra cu ministrul afacerilor interne, pentru ca aceasta l-ar fi mințit in legatura cu dorința chestorului Catalin Ionița de a prelua interimar șefia Poliției Romane. Potrivit lui Tudose,…

- Jurnalista Anisa Sandulache a anunțat decizia de a incheia colaborarea cu postul Romania TV pe pagina personala de Facebook. Anisa Sandulache nu a dezvoltat motivele desparții de Romania TV, precizand doar ca era ”prea mult zgomot”. „Colaborarea mea cu Romania TV s-a incheiat. Motivul:…

- Membrii Consiliului National al Audiovizualului (CNA) nu au reusit sa se puna de acord in privinta unei sanctiuni pentru mai multe editii ale emisiunii „Sinteza Zilei“ in care au fost puse la zid mai multe ONG-uri si s-a afirmat in mod repetat ca sunt finantate de miliardarul George Soros.

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azi politic in Madagascar, a precizat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3. Potrivit diplomatului, in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. “Nu a venit la noi ca sa ceara…

- Delia bitcoin! Aceasta e porecla cantareței care tocmai și-a prelungit contractul cu un show de televizune. Blonda e innebunita dupa moneda digitala. Bitcoin a fost vedeta anului 2017, moneda digitala crescand ca Fat-Frumos din poveste, de la 1.000 $ pe unitate pana aproape de 20.000 $, pentru ca apoi…

- Ce va fi de Craciun la Antena 1 ”Guess My Age – Ghiceste varsta”, cel mai nou show al Antenei 1, prezentat de Dan Negru, a pregatit pentru sambata, 23 decembrie, ora 20.00, o editie de sarbatoare, ai carei invitati sunt Mirela Vaida, nea Marin Barbu si Fuego. Cele trei vedete vor trebui sa ghiceasca…

- Programul de Revelion al Antenei 1, prezentat pentru al 18-lea an consecutiv de Dan Negru, va dura peste patru ore si va aduce in fata telespectatorilor zeci de vedete, unele dintre ele ascunse in spatele unor masti spectaculoase.

- O vedeta a Antenei 1 s-a decis sa faca dezvaluiri fara precedent. Aceasta a facut publice motivele pentru care comanda mancarea pentru Craciun si Anul Nou, desi este casatorita si are si copil. Octavia Geamanu de la Antena 1 recunoaște ca nu are abilitați de gospodina și nu se straduiește sa schimbe…

- Hoekstra a comis aceasta gafa intr-un interviu acordat postului public de televiziune olandez NOS care l-a intervievat in legatura cu declaratii facute intr-o conferinta desfasurata in anul 2015.''In realitate, este fals: ar trebui sa numim asta 'fake news' '', a raspuns ambasadorul american…

- Fuego, invitat la “Guess My Age – Ghicește varsta”, alaturi de Mirela Vaida și nea Marin Barbu. Cei trei sunt invitații lui Dan Negru, sambata, 23 decembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o ediție de sarbatoare. Cele trei vedete vor trebui sa ghiceasca cu exactitate varsta a șapte personaje, necunoscuți…

- Indragita actrița Doinița Oancea a revenit pe platoul de filmare pentru un nou proiect. Alaturi de mari actori, Doinița a inceput inregistrarile pentru “Fructul oprit”, serialul produs de Ruxandra Ion, care va putea fi urmarit in curand la Antena 1.

- Un polițist a fost batut, marți seara, chiar in fața postului, din comuna Oțeleni, Iași, informeaza Antena 3. Polițistul, in varsta de 25 de ani, se afla in fața postului, in momentul in care a fost lovit. Victima a fost transportata la spital. Agresorul, in varsta de 39 de ani, este…

- Ediția din 11 decembrie a Marilor Intalniri de la Excelsior o are ca invitata pe jurnalista Alessandra Stoicescu, realizatoarea emisiunii „100 de minute” de la Antena 3. Evenimentul care va incepe la ora 20 are loc in Sala „Ion Lucian” (Sala Mare) a Teatrului Excelsior, unde cunoscuta realizatoare de…