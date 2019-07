Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre membrii familiei Dinca vor fi audiati de catre procurorii care au preluat cercetarile in cazul presupuselor crime de la Caracal, in care principalul suspect a fost deja arestat preventiv pentru viol si trafic de minori.

- Una dintre persoanele care il cunoaste de mic copil pe Gheorghe Dinca, suspectul de 66 de ani din Caracal, spune despre acesta ca este un om extrem de violent. Si-a lovit copiii in repetate randuri si a primit interdictie sa mai p

- Apar informații de ultima ora in cazul lui Gheorghe Dinca, mecanicul auto in varsta de 66 de ani ce este suspectat ca ar fi ucis-o pe Alexandra Maceșeanu. Soția acestuia se pare ca ar fi venit in Romania impreuna cu cei 4 copii ai cuplului și acum participa și ea la percheziții.

- Reprezentanții poliției au avut o prima reacție in cazul crimei Alexandrei, fata disparut din Caracal in urma cu o zi. Trupul neinsuflețit al adolescentei de 15 ani a fost gasit in curtea lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal.

- Curtea casei ce apartine lui Gheorghe Dinca, "criminalul din Caracal", arata ca un film de groaza. Anchetatorii au gasit depozitate numeroase baterii de masina, din care lipsea acidul sulfuric dinauntru.

- Chiar daca este o ancheta in desfasurare si beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, toate pistele il indica pe Gheorghe Dinca, 57 de ani, ca fiind un criminal in serie de temut, care ingrozit o tara intreaga!

- Gheorghe Dinca se numeste presupusul criminal care le-ar fi ucis pe cele doua fete disparute la Caracal. Barbatul se afla in custodia politiei. Barbatul suspectat ca le-ar fi ucis pe cele doua fete disparute la Caracal se afla in custodia politiei. Politistii au descins vineri de dimineata la locuinta…

- Vecinii și cunoștințele lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal banuit ca le-ar fi rapit și ucis pe cele doua fete disparute din Olt, fac marturii șocante. Oamenii vorbesc despre un om dubios, care avea o pasiune pentru filme de groaza și care ținea in curtea casei foarte mulți caini.