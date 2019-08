Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela, a facut miercuri la Antena 3 primele declarații despre suspiciunile de proxenetism care planeaza asupra cazului.„Maine vor fi declaratii”, a repetat fiica lui Dinca, intrebata daca face trafic cu minore. „Știți ce inseamna maine?”, a zis fata suspectului…

- Detalii tulburatoare despre crimele din Caracal. Barbatul a carui carte de vizita a fost gasita de catre Alexandra Maceșanu, in casa lui Gheorghe Dinca, in timp ce statea, disperata, cu operatorul 112 in telefon a facut primele declarații.

- Iubitul Alexandrei Maceșanu, Marian, in varsta de 18 ani, a facut primele declarații dupa ce criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, a recunoscut ca a ucis-o pe adolescenta. Tanarul a povestit ce iși amintește din ziua in care prietena lui a disparut.

- Alexandru Cumpanașu, a carei nepoata ar fi fost rapita, violata și ucisa de monstrul din Caracal, Gheorghe Dinca, a declarat, marți dupa-amiaza, la B1 TV, ca abia mai are putere sa vorbeasca."Imi este greu sa vorbesc, am citit transcrierile. Sunt niște informații pe care STS le da familiei.…

- In timp ce Alexandra suna disperata la 112, in incercarea de a se salva, Gheorghe Dinca plecase de acasa cu gandul sa arunce bijuteriile fetei. Criminalul din Caracal a fost surprins in imagini in timp ce scapa de probele care l-ar fi putut incrimina. La acel moment Alexandra era in viața.

- Gheorghe Dinca și-a retras contestatia privind arestarea preventiva și, potrivit spuselor avocatului sau, a inceput sa aiba și "niste remuscari fata de ceea ce a facut". Mai mult, criminalului din Caracal i s-a facut rau in timp ce era intrebat și povestea polițiștilor cum a ucis-o pe Alexandra.

- Anchetatorii au gasit, la percheziițiile facute la domiciliul lui Gheorghe Dinca, suspectul din Caracal banuit ca ar fi ucis-o pe tanara Alexandra Maceanu, un butoi metalic cu cenușa in care, prin cernere, au fost descoperite mai multe fragmente de oase calcinate și 21 bucați

- Avocatul lui Gheorghe Dinca, barbatul suspectat de crimele din Caracal, a facut primele declarații. Suspectul nu recunoaște nimic, iar apararea folosita o puteți afla mai jos.Citește și: CLEPSIDRA MORȚII Ce s-a intamplat in cele 19 ore scurse intre apelul la 112 și MOARTEA fetei ucise la Caracal…