- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, a declarat ca anchetatorii au gasit inca un telefon a lui Gheorghe Dinca și ar fi chiar cel de pe care l-a sunat pe bunicul Luizei, scrie Antena 3. ”Va dau un element in...

- Dupa ce anchetatorii au reluat, miercuri, verificarile la locuinta lui Gheorghe Dinca, avocatul familiei Luizei, Tonel Pop a declarat ca au fost gasite noi fragmente de oase de natura umana si un al patrulea telefon, de pe care Dinca i-a sunat pe parintii Luizei. Tot acesta sustine ca Dinca are acces…

- Avocatul Tonel Pop a anuntat miercuri ca anchetatorii au gasit un al patrulea telefon, de pe care Gheorghe Dinca a sunat familia Luizei, dupa disparitia fetei. "Informaticienii desfasoara la fata locului expertiza informatica. A fost gasit si se expertizeaza, respectiv se copiaza datele,…

- Au fost reluate cautarile la locuinta lui Gheorghe Dinca, in Caracal. In prezent, anchetatorii cauta telefonul Luizei in lanul de floarea soarelor indicat de Gheorghe Dinca. La locuinta lui Dinca s-au...

- Anchetatorii au inceput duminica dimineata o noua zi de perchezitii la casa lui Gheorghe Dinca, din Caracal. O femeie a anuntat polita ca a vazut haine de dama in apropierea locului in care sambata au fost efectuate cautari in lanul de floarea-soarelui pentru a gasi telefonul Luizei, fata disparuta…

- Noi informatii privind cercetarile din Caracal. Criminalistii cauta probe intr-un lan de floarea-soarelui, situat la cativa kilometri de casa lui Gheorghe Dinca. Conform unor surse, criminalistii cauta telefonul Luizei. Toata actiunea are loc in prezenta familiei fetei. Lanul de floarea-soarelui se…

- Telefonul de pe care a fost sunat bunicul Luizei, in urma cu trei luni, și care avea o cartela prepay, a fost monitorizat de DIICOT Craiova din luna iunie, dar nu i-au identificat proprietarul pana pe 26 iulie, cand l-au gasit acasa la criminal. Dupa ce Luiza Melencu, fata de 18 ani din comuna Diosti,…