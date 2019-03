Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice si presedintele in exercitiu al Consiliului Afaceri Economice si Monetare al Uniunii Europene (ECOFIN) a venit, luni, in Comisia pentru Afaceri Economice din Parlamentul European, cu obiectivul de a ne prezenta prioritatile Romaniei de presedintie. In schimb, a…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, afirma ca datele din mediul economic legate de numarul firmelor intrate in insolventa si faliment, datoriile acestora, dar si alte situatii inregistrate in mediul bancar si in cel al marilor corporatii "vin din neaplicarea legii de catre ANAF". Teodorovici…

- Cariera sa profesionala s-a desfasurat exclusiv in domeniul bugetar, in cadrul administratiei centrale. Eugen Teodorovici si-a inceput cariera profesionala ca referent in cadrul Directiei Generale de Management, Marketing, Prognoza si Resurse Umane din Ministerul Transporturilor. Din martie 2015 este…

- Eugen Oralndo Teodorovici ocupa fotoliul de ministru al Finanțelor in Guvernul Dancila. Teodorovici a fost ministru al fondurilor europene și apoi al finanțelor publice in Guvernul Victor Ponta. Din funcția de presedinte al Comisiei pentru buget din Senat, Eugen Teodorovici a fost unul dintre cei mai…

- Cine nu iși amintește de frumoasa Cleopatra Stratan, care ne-a incantat pe toți acum mulți ani cu piesa „Ghița”? Acum, puștoaica a crescut și a devenit o domnișoara superba! Invitați la "Prietenii de la 11", Cleopatra Stratan și Edward Sanda au cantat melodia "Cozonac".

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, este disperat dupa imagine, fapt pentru care, in goana sa pentru cosmetizarea imaginii proprii, nu rateaza nicio oportunitate sa-și dea cu parerea despre totul și despre nimic....

- Un adolescent de 16 ani aflat in sistemul de protecție al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecție a Copilului Ialomița a fost arestat in urma cu o saptamana, sub acuzația de «furt calificat». Reprezentanții DGASPC Ialomița au declarat faptul ca nu este prima data cand acesta creeaza probleme…