- Comisia electorala a Rusiei a respins luni candidatura pentru alegerile prezidentiale din 18 martie depusa de opozantul Alexei Navalnii, decizie dupa care acesta din urma a lansat un apel la boicotarea scrutinului, transmite AFP.Invocand o condamnare judiciara pe care Navalnii o considera…

- PREMIU…Cel mai prolific sculptor al municipiului Vaslui, ale carui opere pot fi admirate la orice pas, a fost desemnat “Cetațean de Onoare” al orașului nostru. Este vorba despre profesorul Gheorghe Alupoaiei, un artist cu o cariera ce se intinde peste cateva decenii și conține zeci de stiluri artistice.…

- Vlad Plahotniuc, Constantin Botnari și Tudor Golub au devenit cetațeni de onoare ai satului Zahoreni, raionul Orhei, dinstincții oferite cu ocazia aniversarii a 440 ani de la prima atestare a satului Zahoreni. Liderul PD nu a fost prezent la festivitate pentru a-și lua diploma. Ce i-a facut pe membrii…

- Dupa o lunga perioada in care Primaria Pitesti nu a mai decernat titlul de cetatean de onoare, in aceasta luna va fi conferita o noua astfel de distinctie. Cel care va primi titlul de ...

- Consilierii locali dejeni au aprobat miercuri, in cadrul ședinței ordinare pe luna decembrie, proiectul de hotarare privind inființarea S.C. ECO URBAN DEJ S.A., avand ca unic acționar Municipiul Dej, aceasta urmand sa fie propria societate de salubritate a municipiului.

- Un locuitor al orasului Bumbesti-Jiu, judetul Gorj, va fi propus pentru a i se acorda titlul de Cetatean de Onoare al localitatii. Este vorba de Iulian Dascalu, fost profesor la Scoala din Curtisoara. Acesta a ocupat multi ani si postul ...

- Dupa o pauza de patru ani, Fundația Europeana Dragan și Primaria municipiului Lugoj, in parteneriat cu saptamanalul „Redeșteptarea”, au organizat cea de-a VII-a ediție a “Galei premiilor lugojene”. In cadrul ceremoniei, care s-a desfașurat in sala Teatrului Municipal „Traian Grozavescu”, primarul…

- Joi, 7 decembrie 2017, la ora 10.30, in cadrul Zilelor revistei Nord Literar, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea va acorda titlul de Cetațean de Onoare al Județului, academicianului Nicolae Alexandru Breban, o personalitate marcanta a Maramureșului. In laudațio citit de șeful…

- Romania se afla in doliu. Regele Mihai a murit, marți, a anunțat Casa Regala. Decesul Majestații sale a fost pronunțat la ora 13.00. Regele a fost de trei ori la Alba Iulia, ultima data in anul 2007 cand a primit titlul de Cetațean de Onoare de la primarul orașului. Mircea Hava a transmis un mesaj condoleanțele…

- De Ziua Romaniei, trei militari raniti in Irak si Afganistan au primit titlul de cetatean de onoare al Capitalei. Consiliul General, la initiativa primarului Capitalei, a hotarat sa le ofere un semn de recunostinta pentru eroismul si daruirea de care au dat dovada in teatrele

- Trei militari raniti in teatrele de operatii au primit astazi, titlul de ldquo;Cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti", in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Primaria Capitalei in prezenta ministrului apararii nationale, Mihai Fifor. Colonelul rtr Dorin Petrut, plutonierul major rtr Daniel…

- La propunerea consilierilor locali PNL, Ladislau Hathazi va primi, post mortem, titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Brasov. „Propunem spre aprobare la viitoarea sedinta a Consiliului Local acordarea titlului de cetatean de onoare al municipiului Brasov post-mortem domnului Ladislau Hathazi…

- In ultima vreme, in activitatea Clubului Sportiv Campina au aparut o serie de probleme, poate cea mai importanta fiind pierderea, la Comisia de Apel a AJF Prahova, a recursului impotriva hotararii privind litigiul cu HM Junior. Practic, un recurs pierdut dintr-un motiv jenant - netimbrarea cererii.…

- TITLU RETRAS … La inițiativa consilierului local independent Bogan Sarbu, in ședința ordinara a CLM Barlad a fost retras titlul de cetațean de onoare al Barladului, care i-a fost acordat in anul 2003, cand era doar episcop vicar al Episcopiei Hușilor. Expunerea de motive a consilierului independent,…

- Istoricul Mihai Ștefan Ceausu a primit, ieri, de Ziua Bucovinei, titlul de Cetațean de Onoare al județului Suceava. Diploma si titlul de cetațean de onoare i-au fost inmanate de presedintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, in cadrul sedinței solemne in care s-au celebrat 99 de ani de…

- Comisia speciala parlamentara pentru modificarea legilor Justitiei a decis pastrarea in forma actuala a articolului 94 din Legea privind Statutul judecatorilor si procurorilor.Articolul 94 din Legea 303 la Titlul IV privind raspunderea judecatorilor si procurorilor prevede ca: "Judecatorii…

- Ilie Barbulescu, fostul fundas stanga supranumit "Balamuc, nu s-a ferit s-o atace pe Gabriela Firea, primarul Capitalei. "Duckadam cetatean de onoare la Bucuresti...Felicitari, doamna primar, dar parerea mea este ca trebuia toata echipa...Acest portar nu a jucat singur. Bine, dumneavoastra…

- Marti, in cadrul unei sedinte extraordinare a Consiliului Local, Mihai Nicolae, consilier al presedintelui Consiliului Judetean Tulcea si Victor Iancu, director al Europolis, au primit titlul onorific de "cetatean de onoareldquo; al municipiului Tulcea, informeaza CJ Tulcea. Intr un cadru festiv, primarul…

- Un pensionar in varsta de 88 de ani, Dumitru Leizeriuc, fost politist timp de 53 de ani, ar putea deveni Cetațean de Onoare al Sucevei, incepand de saptamana viitoare.Proiectul de hotarare privind acordarea acestei distincții, inițiat de primarul Ion Lungu, la recomandarea IPS Pimen, Arhiepiscopul…

- Helmuth Duckadam a primit titlul de cetațean de Onoare al Municipiului București in semn de recunoaștere pentru promovarea și susținerea sportului romanesc. Proiectul de hotarare a fost votat astazi, de consilierii generali ai Municipiului București. Invictus Team Romania s-a intors acasa. Țara noastra…

- La propunerea primarului Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului București a aprobat acordarea titlului de ”Cetațean de Onoare al Municipiului București” pentru Eugen Valentin Patru - caporal, Daniel Porumb – plutonier major in retragere și Dorin Petrut- colonel in retragere. Titlul…

- Trei militari romani raniti in teatrele de operatiuni din Irak si Afganistan vor primi titlul de cetatean de onoare al Capitalei, potrivit unor proiecte de hotarare aprobate, miercuri, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus ca ceremonia…

- Fostul portar al Stelei Helmuth Duckadam, supranumit „eroul de la Sevilla” dupa ce in finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 a aparat toate cele patru lovituri de departajare consecutive, intrand, astfel, in Cartea Recordurilor, a primit titlul de cetatean de onoare al Capitalei, „in semn de…

- Titlul de cetațean de onoare al Capitalei urmeaza sa ii fie acordat lui Helmuth Duckadam, in semn de recunoaștere pentru promovarea și susținerea sportului romanesc, prevede un proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi de miercuri a ședinței Consiliului General al Municipiului București. …

- Comisia de specialitate din Primaria Targu Jiu a identificat doua spatii in care sa functioneze viitorul targ de haine vechi unde isi vor desfasura activitatea rromii din oras. Marian Rotaru, directorul Directiei de Patrimoniu, din cadrul Primariei Targu Jiu, a declarat ca cele doua propuneri identificate…

- Directorul Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” din Moldovita, profesoara de limba si literatura romana Daniela Luminita Ceredeev, a primit duminica titlul de ”Cetațean de Onoare” al comunei Putna. Cea care a caștigat de-a lungul timpului zeci de premii pentru activitațile de voluntariat, educație fiind…

- Primaria Putna și Consiliul Local Putna i-au oferit duminica, 12 noiembrie, profesoarei de limba si literatura romana Daniela Luminita Ceredeev, directorul Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovita, titlul de „Cetațean de Onoare’. O fost o ceremonie pe care, dupa cum a spus profesoara Ceredeev, ...

- In comunitatea noastra se comemoreaza un profesor, un mentor, un tata, un prieten al culorilor care poarta numele omului Caius Lugojan. Miercuri 15 Noiembrie 2017, dupa inmanarea titlului postmortem de Cetațean de Onoare al municipiului Sighetu Marmației, din partea Consiliului Local, ceremonie ce va…

- Dopajul face noi victime in sportul mondial, și chiar la varful lui. Patru schiori rusi au fost gasiti vinovati de incalcare a regulamentului antidoping, de catre Comitetul International Olimpic (CIO) si au primit interdictie pe viata, a anuntat Federatia Rusa de Schi, informeaza AFP.Comisia…

- Așa considera Uniunea Naționala a Patronatului Roman (UNPR) cele doua realizari deosebite ale mediului de afaceri din județul Cluj cu care, in data de 3 octombrie 2017, a avut intalniri președintele Ioan Lucian in turneul național pe care il intreprinde. Participand la intalnirea anuala a…

- Lascar Pana a primit post mortem titlul de cetațean de onoare al Maramureșului. Astfel i-au fost recunoscute meritele pe care le-a avut pentru handbalul din județ. Sunt voci insa care susțin ca acest lucru ar fi trebuit facut in timpul vieții și nu dupa ce emeritul antrenor a parasit lumea celor vii.…

- In ședința ordinara de marți, 31 octombrie, a Consiliului Județean Maramureș, aleșii județeni au votat, in unanimitate, pentru acordarea titlului de ”Cetațean de onoare – post mortem, al județului Maramureș” antrenorului Lascar Pana. In sala de ședințe ”Bogdan Voda” a Palatului Administrativ au fost…

- Alin Achim, unul dintre membrii formației Cargo, va fi numit Cetațean de onoare al Timișoarei, dar abia la doi ani distanța de colegii lui. Toți membrii trupei au primit acest titlu in 18 decembrie 2015, in timpul unei ședințe extraordinare de consiliu local, la comemorarea Revoluției din Decembrie…

- Adrian Barar, Adrian Igrișan „Baciu”, Octavian Pilan „Tavi”, Ionuț Carja, Florin Barbu, Richard Pulpa „Rici” și Cosmin Nicoara au fost numiți in urma cu doi ani cetațeni de onoare ai Timișoarei, dar pe lista nu se afla și colegul lor Alin Achim. Titlul a fost oferit cu ocazia aniversarii…

- Fostul antrenor emerit Lascar Pana a primit marti, 31 octombrie, titlul de Cetatean de onoare–post mortem al judetului Maramures. Consilierii judeteni au aprobat astazi un proiect de hotarare in acest sens, la eveniment participand si sotia lui Lascar Pana, care a primit din partea Consiliului Judetean…

- Simona Halep va primi titlul de cetatean de onoare al Capitalei, în urma unei decizii a consilierilor generali, exprimata în cadrul sedintei de marti a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), potrivit Mediafax. Decizia de numire a lui Halep cetatean de onoare al Bucurestiului…

- Titlul de cetatean de onoare al Capitalei va fi conferit sportivei Simona Halep, precum si actorului Ion Caramitru, conform unor proiecte de hotarare adoptate, marti, de Consiliul General al Municipiului...

- „M-am nascut în LIMBA ROMÂNA și voi muri în LIMBA ROMÂNA, vinovat ca nu am patruns-o pâna la capat și, poate, de multe ori, i-am ranit frumusețile. Voi muri trist pentru ca, și azi, aceasta pasare ranita este alungata din cuibul sau”. Acesta este unul dintre…

- Șeful Departamentului de Istorie Moderna din cadrul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Iași, dr. Mihai Ștefan Ceaușu originar din Radauți, va primi titlul de ”Cetațean de onoare” al județului Suceava. Inițiativa aparține președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, și va fi aprobata in…

- Primaria municipiului Buzau le-a acordat, post-mortem, titlul de Cetațean de Onoare al municipiului Buzau sublocotenentului Madalin Stoica, medicului Valeriu Bistriceanu și capitanului aviator Mircea T. Badulescu. De asemenea, veteranul de razboi, generalul buzoian Neculai Enache, in varsta de 95 de…

- A fost declarat, post-mortem, cetatean de onoare al judetului Buzau. Este vorba despre militarul erou Madalin Stoica, ucis luna trecuta in Afganistan, in timpul unei misiuni de patrulare. Titlul onorific a fost inmanat, astazi, familiei indurate in cadrul sedintei Consiliului Judetean Buzau.

- Aproximativ doua sute de angajati ai Societatii Calorgaz - firma de distributie a agentului termic din municipiul Galati, aflata in subordinea Consiliului Local – s-au strans, miercuri, in curtea unitatii unde scandeaza lozinci impotriva conducerii, precum "Demisia" si "Hotii". Potrivit news.ro,…

- Se convoaca Consiliul Judetean Buzau in sedinta ordinara, joi, 26 OCTOMBRIE 2017, ora 9“. Sedinta va avea loc la sediul Consiliului Judetean Buzau B-dul. N. Balcescu nr.48, Sala „Dimitrie Filipescu" cu urmatoarea ordine de zi:

- DISTINCTIE…Vineri, 13 octombrie 2017, in sala mare a Primariei orasului Negresti, intr-o atmosfera emotionanta, trei personalitati ale vietii publice romanesti, cu origini negrestene, au primit din partea Consiliului Local si a primarului Vasile Voicu, titlul de cetatean de onoare al localitatii: domnul…

- Aproximativ 200 de persoane au luat parte, aseara, la Seara Valorilor, eveniment in cadrul caruia municipalitatea ieseana l-a premiat si pe Florin Morariu, cel care a dat dovada de curaj in timpul atentatului terorist de la Londra din luna iunie. ‘Sunt foarte emotionat. Imi pare rau ca nu am reusit…

- Grigore Luisian, profesorul care a coordonat echipa de elevi care au inventat mana bionica si primul robot humanoid din Romania, a primit, joi, titlul de cetatean de onoare al municipiului Botosani. Profesorul Grigore Luisian, care coordoneaza Cercul de robotica de la Palatul Copiilor din municipiul…

- Vineri, 6 octombrie 2017, ora 10,00, Dan Puric va sustine, la Biblioteca Județeana ,,Dinicu Golescu” Argeș, o conferința in memoria marelui profesor universitar doctor Gheorghe Ceaușu, considerat de mulți ,,mentorul artiștilor”・ Gheorghe Ceaușu s-a nascut la 11 august 1931 la Costești, județul Argeș.…

- Consiliul Judetean Hunedoara i-a acordat titlul de "Cetatean de onoare" lui Avram Iancu - inotatorul din Petrosani care a strabatut Dunarea de la izvoare pana la varsarea in mare, fara echipament de protectie - insa a uitat sa-l si invite pe acesta la ceremonia in

- Astazi, consilierii județeni s-au reunit in ședința ordinara a lunii septembrie. Intalnirea, care a avut 24 de proiecte pe ordinea de zi, a ocazionat și un moment deosebit pentru generalul-locotenent doctor Petrica Lucian Foca, Cetațean de Onoare al Buzaului, care [...] citește mai mult Post-ul GALERIE…