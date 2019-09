Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Ailincai este tanarul de 25 de ani care si-a pierdut viata in accidentul cumplit produs miercuri dimineata la iesirea din Valu lui Traian, judetul Constanta. Acesta a pierdut controlul volanului si s-a izbit cu viteza de un copac.

- Cantareața de muzica country Kylie Rae Harris a murit intr-un accident de circulație, produs in New Mexico. In urma impactului violent, o adolescenta de 16 ani, aflata intr-o alta mașina, și-a pierdut viața. Trei vehicule au fost implicate miercuri in ciocnirea violenta. Șoferul celui de-al treilea…

- Imagini teribile au fost surprinse pe A2, unde un BMW a intrat in plin intr-un Matiz, strivindu-l de un VW. Patru victime, dintre care una incarcerata,pentru care a fost solicitat elicopterul SMURD. O fetița de 11 ani, printre victime. Accidentul s-a produs pe autostrada A2, in zona localitatii Valu…

- Accidentul petrecut luni dimineața, pe sensul spre litoral al A2, a implicat nu mai puțin de șase autoturisme, potrivit informațiilor furnizate de IJP Constanța și citate de presa locala. Patru persoane au fost ranite in urma evenimentului care a avut loc in zona Valul lui Traian. Cele mai mari avarii…

- O femeie de 64 de ani din Vaslui a facut infarct, dupa ce un escroc a anunțat-o prin telefon ca nepotul ei a facut un accident și trebuie sa plateasca 20.000 de lei. Medicii chemați de urgența nu au reușit sa salveze.Marți seara, femeia, care locuiește in comuna Deleni, a primit un telefon…

- NEATENTIE…Trei persoane, printre care și un copil in varsta de 3 ani, au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce mașina in care acestea se aflau s-a izbit cu violența de un copac. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, in localitatea Bacaoani, comuna Muntenii de Jos. Potrivit purtatorului de…

