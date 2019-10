Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila, candidat PSD la alegerile prezidentiale, e cotata cu un scor intre 18% si 22% in sondajul comandat de PSD, sustin surse politice pentru Adevarul. Dan Barna are un procent asemanator: 20%. Problema PSD e candidatura lui Mircea Diaconu, care rupe din voturile premierului Dancila. Diaconu,…

- Marți, 3 septembrie, la Casa de Cultura a Studenților din Targoviște a avut loc Conferința de Alegeri a PSD Targoviște, Post-ul Alegeri in PSD Targoviște! Cristian Stan, unic candidat. Lupta stransa pentru locul 2 in organizație apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Compania Apple a anunțat oficial data de lansare a noilor iPhone-uri, care va avea loc in cadrul unui eveniment fastuos desfașurat la noul sediu al companiei.Astfel, prezentarea oficiala a seriei iPhone 11 va avea loc in data de 10 septembrie, in sala Steve Jobs, din noul sediu Apple, din Cupertino.Evenimentul…

- Polonia trebuie sa ceara compensatii pentru pierderile suferite in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a declarat duminica dimineata premierul polonez Mateusz Morawiecki, in orasul Gdansk, cu ocazia festivitatilor de comemorare a 80 de ani de la izbucnirea razboiului, informeaza dpa."Trebuie…

- Inainte de premiera acest documentar, intr-un interviu acordat revistei People, Lisa Niemi Swayze, vaduva actorului, a declarat ca mama lui Patrick l-a maltratat cand era copil: "Putea deveni foarte violenta", a marturisit ea. Lisa a comentat ca soacra sa, nu numai ca il batea pe fostul ei…

- Laurene Powell și Steve Jobs au trait o frumoasa poveste de iubie timp de 20 de ani, iar din rodul iubirii lor au rezultat patru copii. De la decesul soțului sau Laurene a incercat sa-ți refaca viața, ultima sa idila fiind cu primarul Adrian Fenty. Acum miliardara a fost vazuta la brațul unui alt barbat,…

- O femeie romanca, in varsta de 48 de ani, care locuia in Grosseto, in regiunea italiana Toscana, a fost gasita moarta in propria locuința. De curand ii murise soțul italian și a ramas in grija celor de la serviciile sociale. Manca la o cantina pentru saraci din zona, a notat rotalianul.com. Ea lucrase…

- Fostul tenisman german Boris Becker, 51 de ani, a fost nevoit sa-și vanda la licitație toate trofeele, ca parte din achitarea datoriilor dupa ce a intrat in faliment. Deutsche Welle scrie ca pana acum s-a obținut in total peste un milion de lire sterline (1,1 milioane de euro) din licitații Din cea…