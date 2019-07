Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va acorda tot sprijinul Republicii Moldova pentru implementarea proiectelor din domeniile de protectia mediului, sanatate, educatie, a declarat, miercuri, premierul Viorica Dancila, mentionand ca exista interes comun pentru proiectele de interconectare a infrastructurii de transport si reducerea…

- La inaugurarea bașcanei gaguziei au fost onorate Imnul a doua state al Republicii Gaguzia și al Republicii Moldova (așa a fost anunțat și se scrie ”imnurile de stat”).

- Premierul Viorica Dancila a declarat, dupa discuțiile cu omologul sau din Republica Moldova, Maia Sandu, ca cele doua guverne vor lucra, in cadrul unui grup și vor fi avute in vedere derularea unor proiecte noi care sa „susțina avansul european” al Republicii Moldova.„Dorin sa aducem o contribuție…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis prim-ministrului Republicii Moldova, Maia Sandu, un mesaj de felicitare, in numele Guvernului Romaniei, pentru preluarea mandatului de prim-ministru- arata un comunicat al Executivului de la București. Comunicatul, emis duminica, conține și invitația adresata…

- Noul premier al Republicii Moldova a ținut o conferința de presa in care s-a adresat tuturor polițiștilor și, in special, lui Alexandru Panzari, care a fost demis din funcția de șef al IGP de catre Guvernul Maiei Sandu, sa nu se opuna instalarii noii puteri. In caz contrar, a spus Sandu, Alexandru Panzari…

- Maia Sandu, premierul Republicii Moldova investit de catre majoritatea parlamentara ACUM-PSRM, a salutat duminica recunoasterea de catre Uniunea Europeana a noului executiv de la Chisinau, relateaza Unimedia si deschide.md. ''UE a recunoscut oficial guvernul legitim votat ieri de parlament.…

- Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Republica Moldova, a anunțat ca va depune o plângere penala împotriva președintelui Republicii Moldova, care se identifica cu interesele Rusiei și „folosește finanțare obscura, din afara țarii”. Maia Sandu,…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a dizolvat, vineri, Parlamentul, dar politicienii au sfidat decizia judecatorilor, iar sambata au ales un nou premier, dupa 90 de zile de blocaj.Igor Dodon s-a ințeles cu Maia Sandu, iar PSRM și blocul ACUM au votat, in Parlamentul dizolvat, un nou…