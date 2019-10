Stiri pe aceeasi tema

- Detalii cutremuratoare ies la iveala in urma dezvaluirilor despre continutul inregistrarii detinute de autoritatile turce de la consulatul saudit din Istanbul, unde in urma cu an a fost asasinat intr-un mod extrem de brutal jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, critic acerb al printului mostenitor…

- Asasinii ziaristului saudit Jamal Khashoggi glumeau, chiar înainte de sosirea ziaristului la consulatul saudit din Istanbul, ca "nici macar un macelar nu tranșeaza carnea pe pamânt", ci îl „atârna” într-un cârlig, potrivit unor martori interogați…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a asigurat luni ca tara sa va continua sa sustina aflarea adevarului in legatura cu moartea jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi, ucis acum un an la consulatul saudit din Istanbul, subliniind ca unii dintre asasinii acestuia par sa se sustraga justitiei,…

- Hatice Cengiz, logodnica jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, ucis in 2018 in Consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, a declarat, in cadrul unui interviu acordat agenției germane de știri DPA, ca este convinsa ca Arabia Saudita va plati pentru moartea acestuia, scrie Mediafax.

- Printul mostenitor saudit, Mohammad bin Salman, a spus ca isi asuma responsabilitatea asasinarii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, dar a subliniat ca a aflat despre aceasta dupa comiterea faptelor, a informat joi canalul american de televiziune PBS, noteaza agentia France Presse. Arabia Saudita,…

- Publicația turca Sabah a publicat noi detalii despre probabul ultima conversație a jurnalistului Jamal Khashoggi cu membrii unei echipe de oficiali saudiți, despre care se crede ca au fost trimiși la Istanbul cu obiectivul arestarii ori uciderii disidentului, scrie The Guardian.