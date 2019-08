Prietena Luizei Melencu, o fată de 15 ani, este amenințată și atacată. Polițiștii ignoră cazul Noi detalii despre polițiștii care au ignorat dispariția Luizei Melencu. Jurnaliștii Libertatea dezvaluie iadul prin care trece prietena Luizei in timp ce poliția ignora cazul ei. Izabela, o fata de numai 15 ani, este amenințata și atacata de fostul ei iubit, care a intrat chiar și in curtea ei, noaptea, inarmat. Cuvintele pe care el i le adreseaza nu pot fi reproduse. Cu toate acestea, poliția din comuna Dioști, o amenința cu amenda tocmai pe victima pentru ca aceasta ar fi sunat prea mult la 112. Izabela locuiește singura in casa parinților, supravegheata de un var care sta alaturi și ii este… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

