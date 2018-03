Prices increase, with inflation reaching it's highest level since June 2013

Stiri pe aceeasi tema

- The Romanian state received more than 38.8 million euros from selling greenhouse gas emission certificates on the common EU auction platform, according to a document published on the Website of the Ministry of Public Finances (MFP). There were traded 4.16 million certificates for the stationary…

- The turnover of retail trade (except for the trade in vehicles and motorcycles) dropped in January 2018 compared to the previous month, both as gross series, by 25.3 percent, and as series adjusted by the number of working days and seasonality by 0.9 percent, according to data from the National Institute…

- Dayana Yastremska a suferit o accidentare la glezna in game-ul sase al setului decisiv, dupa ce castigase prima mansa si o pierduse pe a doua, iar fanii au ramas surprinsi in momentul in care Yastremska a decis sa puna capat meciului intr-un mod bizar. Era 5-0 si 40-0 pentru Puig, care avea trei…

- CHIȘINAU, 25 feb — Sputnik. Echipa Atletilor Rusi a învins Germania în minutele de prelungiri la finala de hochei de la Pyeongchang. Meciul, care a avut loc duminica, la Kannin, s-a încheiat cu scorul de 4: 3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0) în favoarea rușilor. Au marcat…

- European Union annual inflation was 1.6 percent in January 2018, down from 1.7 percent in December 2017; the highest annual rates were recorded in Lithuania and Estonia (both 3.6 percent) and Romania (3.4 percent), according to data released on Friday by Eurostat, EU's official statistics bureau.…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. De la Olimpiada din 1998, de la Nagano, SUA a pierdut trei finale, toate in fata Canadei, si a luat o medalie de bronz, in 2006, la Torino, editie la care tot canadiencele s-au impus.Joi, SUA a avut 1-0 dupa prima repirza, Canada a intors la 2-1 in repriza…

- The GP3 Series returns to action at the Circuit Paul Ricard in Le Castellet, France on the 21-22 February for the first of three pre-season tests ahead of the 2018 season opener at the Circuit de Barcelona-Catalunya on the 11-13 May. On the back of winning the Teams’ Championship, ART Grand Prix will…

- The Chamber of Deputies' Speaker Liviu Dragnea said on Tuesday he would send a letter to the Governor of the National Bank, Mugur Isarescu, on inflation, to which he expects answers. Asked about the fact that Romania recorded the highest inflation in recent years, namely 4.3% in January, Dragnea…

- Un incendiu uriaș a izbucnit, sambata, la unul dintre cele mai sfinte locuri din Tibet, templul Jokhang din Lhasa, la o zi dupa inceperea sarbatorilor tradiționale de Anul Nou Tibetan, scrie The New York Times. Potrivit presei chineze incendiu a izbucnit sambata seara (noaptea in Romania), iar pompierii…

- Creating a more favorable legal regime as regards the suspension of public servants sent to court is not justified, the Constitutional Court of Romania (CCR) said in the reasoning to the January 23 decision to admit the constitutional challenge filed by President Klaus Iohannis. "Since for…

- Blumhouse Productions anunța ca regizorul Christopher Columbus va conduce filmarile lui Five Nights at Freddy’s, adaptarea seriei omonime de jocuri video. Columbus este cunoscut pentru Home Alone, Harry Potter: The Sorcerer’s Stone, Harry Potter: The Chamber of Secrets și Mrs. Doubtfire.…

- The annual inflation rate climbed to 4.3% in January 2018, from 3.3% in December 2017, amid food prices rising by 3.79% and non-food prices by 6.23% compared to January 2017, according to the data with the National Institute of Statistics made public on Wednesday. On the other hand, the services'…

- Race Retro, powered by Motor Sport, will pay tribute to the late great Dan Gurney at this year’s show, held at Warwickshire’s Stoneleigh Park from Friday 23 to Sunday 25 February, with the last Formula One car Gurney raced on display – the McLaren M14A. American racing driver Dan Gurney, who died in…

- CEO-ul Level-5 a confirmat ca JRPG-ul Ni no Kuni II: Revenant Kingdom va primi suport pentru PlayStation 4 Pro. Akihiro Hino a dezvaluit ca cei care-l vor juca pe PlayStation 4 se vor putea bucura de High Dynamic Range (HDR), iar cei cu PS4 Pro vor primi suport pentru rezoluție dinamica 4K…

- Primele imagini cu accidentul cumplit ce a avut loc in apropiere de Moscova au ajuns pe internet. Un avion rusesc al companiei Saratov Airlines, la bordul caruia se aflau 65 de pasageri și șase membri ai echipajului, s-a prabușit. Serviciile de intervenție au gasit trupurile neinsuflețite…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Dupa ultimele ajustari, echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018 numara 28 de sportivi, dintre care o rezerva, și 27 de tehnicieni și oficiali. ACTUALIZARE 10 februarie. Romani, in concurs. Biatlon – finala (feminin, 7,5 km; 12.10 TVR 3; 13.05 Eurosport…

- Minister of the Environment Gratiela Gavrilescu told a press conference this Friday in Targoviste that the ministry had identified European funding for the inventory of Romania's bear population. ''Since I am concerned with what is happening and as I seek to get an exact picture of animal numbers,…

- Bucharest general mayor Gabriela Firea and US Ambassador to Romania Hans Klemm met on Thursday at the City Hall, with the two discussing the main projects planned to unfold this year in the capital city. Firea also provided a brief presentation of 2018 allocations for several investment capacities. …

- The National Meteorological Administration (ANM) issued on Thursday a Code Yellow warning for heavy snowfalls in eight counties in the north of the country, starting tonight until Friday afternoon. The counties under the warning are: Satu Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita, Suceava,…

- While giving up the state aid for employees in the IT field and other categories of employees after transferring contributions from employers to employees since January 1, the Romanian authorities are proposing an withholding mechanism instead, as compensation for such categories, as the Minister…

- Open-world survival-ul cu zombie, DayZ, va sosi in Xbox Game Preview in acest an, iar o versiune de PlayStation 4 se afla, de asemenea, in plan. Yes! Coming to Xbox Game Preview at some point this year, we’re not sure about PS4 yet, but we’ll release there too, eventually – just don’t…

- Cand ne vom uita peste cațiva ani la 2017, numele unui singur joc va fi consemnat in istorie: PlayerUnknown’s Battlegrounds. Venit de absolut nicaieri, jocul third person battle royale cu 100 jucatori pe harta a adunat peste 26 milioane exemplare vandute pe PC și mai mult de 4 milioane…

- Canalele din Veneția au secat din cauza lipsei de precipitații. Iconicele gondole au ramas impotmolite in noroi iar cei mai dezamagiți au fost turiștii care nu s-au putut bucura de plimbarile oferite de gondolieri. Canalele din Veneția au secat din cauza lipsei de precipitații. Este pentru a treia oara…

- Out of the total sales of new cars, the share of hybrid and electric cars stood at 2.2 percent in 2017, their number reaching 2,811 units, an increase of 136.7 percent as compared to the previous year, according to statistics with the Association of Automobile Manufacturers and Importers (APIA),…

- Cel puțin 36 de oameni au murit, dupa ce un autobuz a cazut intr-un rau din India. Incidentul a avut loc in statul indian Bengalul de Vest, conform autoritaților locale, citate de agenția Reuters. La bordul autobuzului se aflau peste 50 de persoane. Autobuzul a cazut de pe un pod de la 30 de metri inalțime…

- Roger Federer – Marin Cilic, in finala Openului Australiei. Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul 2 mondial, s-a calificat in ultimul act la Melbourne, dupa abandonul adversarului sau, sud-coreeanul Hyeong Chung, in setul al doilea, la scorul de 6-1, 5-2, vineri, in semifinalele competitiei. …

- Finala Australian Open 2018, Simona Halep - Caroline Wozniacki, se disputa in aceasta dimineata, de la ora 10:30, pe fondul muzical al celebrului hit ABBA, 'The winner takes it all', in direct pe Eurosport si in format LIVE BLOG pe www.prosport.ro. 10:59 Wozniacki, la un game de castigarea primului…

- The number of the people who have died from influenza since the beginning of the season of monitoring respiratory infections reached four, from January 15 to 21 being registered two deaths. According to a centralization of the National Center for Communicable Disease Monitoring and Control,…

- One Romanian national was slightly injured in the railway accident on Thursday in Milan, Italy, the Foreign Affairs Ministry (MAE) informs in a release sent to AGERPRES. The Romanian citizen was rushed to the hospital, being subsequently released from the medical unit. According to…

- Intre trei si cinci persoane au murit joi, in urma deraierii unui tren, in apropiere de Milano, a declarat un reprezentant al pompierilor intr-un organism local de criza pentru Reuters conform News.ro . Compania feroviara Ferrovie dello Stato a anuntat intr-un comunicat ca un tren regional, operat de Trenord,…

- Rafael Nadal (31 de ani, locul 1 ATP) a parasit Australian Open 2018. Ibericul a abandonat in setul al cincilea al meciului din sferturi cu croatul Marin Cilic (29 de ani, locul 6 ATP), din cauza unei accidentari la picior. Rafael Nadal a decis sa renunțe la lupta la scorul de 6-3, 3-6, 7-6 (5), 2-6,…

- The Deputy Chairman of the Defense Committee of the Chamber of Deputies Ovidiu Raetchi is announcing that he will demand at the beginning of the parliamentary session of that the Defense Committees analyze how the Gendarmerie managed the protests, pointing out that Saturday's event, in which a gendarme…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit, sambata, intr-un hotel din centrul orasului Praga, a declarat un oficial al echipei de interventie pentru o televiziune ceha, relateaza Reuters. Na míste dle zasahujících…

- O fotografie cu Theresa May și Emmanuel Macron a devenit virala. Imaginea a fost postata chiar de catre premierul Marii Britanii și pare sa fie facuta chiar de președintele francez. O fotgrafie postata de Theresa May pe contul sau de socializare a devenit virala. Imaginea pare sa fie un selfie facut…

- MEP Siegfried Muresan announced that on the level of the European Parliament it has been decided that the situation of justice in Romania be debated in the next plenary session, in February, in the plenary sitting in Strasbourg. He believes that the European Parliament decision reveals "the serious…

- Cu siguranța toți ne amintim de serialul de comedie Academia de Poliție, (Police Academy, 1984), dar mai puțin știm ca in spatele camerelor de filmat, atat ca regizor, cat și ca scenarist, s-a aflat Hugh Wilson. Hugh Wilson a murit la sfarsitul saptamanii trecute, fiind grav bolnav, la domiciliul sau…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa A (Split) 12 ianuarie 2018 19:15 Suedia – Islanda 24-26…

- Nigel Farage, unul dintre cei mai infocati sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, este de parere ca ar trebui organizat un nou referendum pentru a decide "odata pentru totdeauna" daca Regatul Unit trebuie sau nu sa paraseasca UE. "Ma gandesc serios asupra acestui aspect.…

- Romania's trade balance deficit (Freight on Board - FOB/Cost, Insurance and Freight - CIF) in the first 11 months of 2017 reached 11.344 billion euro, increasing by 2.569 billion euro compared to the similar period of 2016, according to the data published on Tuesday by the National Institute of Statistics…

- The European Commission (EC) reimbursed to the Agriculture and Rural Development Ministry (MADR) 664 million euro to cover for the spending of the Agency in Payments and Intervention for Agriculture (APIA) over 16 October - 30 November 2017 in granting the down payment corresponding to the 2017 campaign…

- Cel puțin patru oameni au murit și aproximativ o suta au fost raniți joi, dupa ce un tren și un camion s-au izbit unul de altul. Accidentul îngrozitor a avut loc în Africa de Sud, între orașele Hennenman și Kroonstad. Echipajele medicale au ajuns imediat la locul accidentului…

- Coasta de est a Statelor Unite a fost lovita de un val de frig, ceea ce pentru unii oameni a fost o adevarata surpriza. Locuitorii din statul Florida nu au vazut zapada de aproape trei decenii, iar acum au avut parte din nou de ninsori, relateaza AFP. O furtuna puternica de iarna lovește coasta de est…

- Mod-ul Online Free Roam va sosi pentru Need for Speed Payback in 2018, a fost anunțat Ghost Games print-un fel de urare de anul nou via Twitter. Mod-ul va sosi printr-un update gratuit și nu are inca o data fixa de lansare. Online Free Roam a fost disponibil și pentru Need for Speed…

- Industrial output could have grown by 7.6 per cent this year compared with 2016, based on the external demand, says the National Prognosis Commission (CNP). "In 2017 we expect a favorable evolution for all industrial indicators against 2016, namely: the industrial output is estimated to increase…

- The sales of eco-vehicles (100pct hybrid and electric) have grown in January through November 2017 by 125.8pct as compared to the same period of 2016, up to 2,356 units, a release by the Automobiles Producers and Importers Association (APIA) reads.Out of the total recorded, 377 are 100pct…

- Ideea de masina autonoma este deja, ca termen, cunoscuta tuturor, iar acest articol vine pentru a face un pic mai multa lumina in ceea ce priveste parcursul. De unde am plecat, unde am ajuns si unde vom ajunge. Asadar, iata masina autonoma explicata, de la Level 0 pana la Level 5.

- Cei implicati in rugby-ul din zona de nord-est si nu numai au participat vineri, la Gura Humorului, la o actiune de instruire privind primul ajutor, la care au avut acces toti cei interesati, indiferent de pregatirea lor. Acest curs de prim ajutor Level 1, certificat dee World Rugby s-a desfasurat ...

- The current account of the balance of payments registered a deficit of 5.302 billion euros in the first ten months of this year, up 87% compared to the similar period of 2016, according to data with the National Bank of Romania Romania (BNR), released on Thursday. "Between January and October…