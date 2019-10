Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, duminica seara, ca este încrezator în sansele Guvernului Orban de a trece în Parlament deoarece criza politica din România nu trebuie prelungita.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, duminica seara, ca este increzator in sansele Guvernului Orban de a trece in Parlament deoarece criza politica din Romania nu trebuie prelungita. "Eu cred ca are mai multe sanse sa treaca decat nu pentru ca banuiesc ca si la ceilalti lideri politici…

- Joi au loc din nou, negocieri, pentru formarea Guvernului Orban, dupa demiterea Executivului condus de Viorica Dancila. Liderii care se vor afla fata in fata cu premierul desemnat sunt Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu si Kelemen Hunor. Sunt discutii complicate, in conditiile in care Victor Ponta…

- USR nu exclude varianta ca USR sa nu voteze Guvernul Orban in Parlament, a declarat Vlad Alexandrescu, vicepresedintele USR, la Antena 3. "Nu excludem posibilitatea ca USR sa nu voteze Guvernul Orban in...

- Klaus Iohannis a facut apel la partidele parlamentare sa susțina noul Guvern, afirmand ca aceste trebuie instalat urgent, pentru a ieși din criza politica in care ne aflam. Cuvantul-cheie, in opinia Oanei Zamfir, este criza. ”Klaus Iohannis credeam ca a scapat porumbelul spunand ca suntem…

- "Nu vom participa la formarea viitorului guvern. ALDE va ramane in opozitie. Poate vom sutine votarea lui, dar nu vom participa. Asteptam alegerile din 2020", a declarat marti seara Calin Popescu Tariceanu la Romania TV. Ludovic Orban, premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis sa formeze…

- Klaus Iohannis iși asuma desființarea Secției speciale. "Nici amnistie și grațiere n-au reușit, nici codurile penale n-au reușit sa le strice așa cum și-au imaginat. Sa nu credeți ca n-au reușit pentru ca le-a venit mintea la cap! M-am suit eu in capul lor. Și legile Justiției, mai știți de…

- Dan Barna a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Galati, ca romanii nu mai cred in minciunile lui Calin Popescu Tariceanu. "Tot ceea ce vedem in aceste zile este confirmarea unei realitati pe care a aratat-o 26 mai. Strategia vopsirii gardului si a reetichetarii partidului nu mai…