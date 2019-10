Stiri pe aceeasi tema

- 'Nu (s-a vazut cu presedintele Klaus Iohannis - n.r.). Nu stiu (cand - n.r.). Daca ma invita, o sa particip. Cand ne va invita oficial, o sa aflati', a spus Ponta, la Palatul Parlamentului, intrebat daca a fost luni la consultari cu seful statului. Victor Ponta a afirmat ca nu a avut discutii nici…

- Victor Ponta, presedintele Pro Romania, reactioneaza la cel mai recent sondaj realizat de Socio-Data, in care Klaus Iohannis se afla pe primul loc, cu 40%, pe locul 2 Viorica Dancila - 19%, iar pe locul 3 Mircea Diaconu - 16%."Cu toti banii, Guvernul, ajutorul BEC, al structurilor locale…

- "Din nefericire, astazi cand vorbim ALDE e rupt ca partid. Ideea de a face o alianta politica cu Victor Ponta nu a fost suficient prelucrata in interiorul ALDE. Nu stiu cata opozitie este pentru parasirea guvernarii, dar stiu ca este opozitie foarte puternica in a face o alianta politica cu PRO Romania.…

- Presedintele Pro România, Victor Ponta, a comentat, miercuri, mesajul presedintelui Klaus Iohannis ca Guvernul sa obtina o noua confirmare în Parlament si a amintit ca asa a facut si el când era prim-ministru, considerând ca nu

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a comentat, miercuri, mesajul presedintelui Klaus Iohannis ca Guvernul sa obtina o noua confirmare in Parlament si a amintit ca asa a facut si el cand era prim-ministru, considerand ca nu se poate guverna fara un vot in Parlament la schimbarea structurii politice…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat ca a semnat miercuri dimineata un protocol de colaborare, "un document tehnic", prin care Pro Romania si ALDE sustin "candidatura independenta" a actorului Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale, urmand ca aceasta campanie sa fie condusa de reprezentantii…

- In ciuda murmurului in creștere din teritoriu, liderii Pro Romania și ALDE merg mai departe in așezarea unei alianțe politice care, intr-o prima etapa, exerseaza susținerea, fara prezența și fara sigle, in umbra, incognito a candidatului „independent” Mircea Diaconu. Miercuri, 28 august 2019,…

- Alianta electorala Pro Romania - ALDE pentru sustinerea candidatului independent Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale are doi copresedinti, Sorin Cimpeanu si Norica Nicolai, acest fapt urmand sa fie parafat miercuri, a anuntat presedintele Pro Romania, Victor Ponta. "Alianta electorala are doi…