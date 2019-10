Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidentiale, si-a prezentat, miercuri, "varianta scurta" a programului sau de presedinte, in care propune, printre altele, reforma Constitutiei, alocarea a 2,5% din PIB pentru Aparare si desfiintarea inspectoratelor scolare. "Programul e structurat in jurul a 3 piloni, si anume: Respect, Educatie si Performanta. In pilonul 'Respect' intra o serie de teme precum reforma Constitutiei, (...) e vorba de o ampla dezbatere despre Constitutie, despre sistemul nostru politic. Apoi, tot in prima parte, vorbesc despre atributiile (...) presedintelui,…