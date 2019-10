Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul independent la Presedintie Mircea Diaconu, sustinut de catre Pro Romania si ALDE, a declarat marti, la Timisoara, ca daca va deveni presedinte, nu va intra nicio ora in Palatul Cotroceni si va ce...

- Candidatul independent la Presedintie Mircea Diaconu, sustinut de catre Pro Romania si ALDE, s-a intalnit, luni seara, cu simpatizanti si sustinatori din Arad, carora le-a transmis ca nu e sigur ca va deveni presedinte, dar daca se va intampla, va fi "echilibrat si nepartizan" si va opri luptele…

- Campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 10 noiembrie a inceput, sambata, la ora 00.00, si se va incheia, in 9 noiembrie, la ora 7.00. In cursa electorala sunt inscrisi 14 candidati. Pentru prima data, romanii din strainatate vor avea la dispozitie trei zile pentru a vota si pot vota si…

- Victor Ponta a declarat joi seara la Romania TV ca va propune PSD realizarea unui sondaj de opinie intre Viorica Dancila si Mircea Diaconu pentru stabilirea unui candidat unic al stangii pentru Presedintie. "Eu stiu cine va castiga", a spus Victor Ponta, adaugand ca aceasta ar fi o sansa pentru…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat luni ca preferinta sa este un guvern politic, dar ca o formula de guvernare constituita in jurul PSD nu i se pare una fezabila, pentru ca nu mai are sustinerea electoratului. "Eu prefer o formula politica, dar sigur ca acest lucru se va vedea mai…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu are emotii in ceea ce priveste motiunea de cenzura, care se va dezbate si vota saptamana viitoare in Parlament, ea aratand ca se bazeaza pe oamenii de...

- Despre Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale din toamna, Madalin Voicu a spus: „Nu am o problema cu el. Am fost colegi in Parlament. E ușor spumos așa. (...) Paleologu are și haz, deci el e un tip spiritual. Nu il vad cu puterea, forța sa poata prelua președinția." Mai…

- Dupa dezvalurile despre contrabanda cu țigari, fostul polițist de frontiera, Gheorghe Petic, eliberat condiționat dupa ce a fost invinuit de viol, a elucidat „schema” prin care ex-ministrul de Interne a devenit deputat in actualul Parlament al Republicii Moldova. Petic spune ca foarte mulți polițiști…