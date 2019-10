Stiri pe aceeasi tema

- 270 de secții noi de votare vor fi inființate in strainatate pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie, a anunțat Autoritatea Electorala Permanenta, duminica. AEP a precizat ca acum sunt 714 secții aprobate, din cele 838 preconizate a fi inființate. Inființarea celor 270 de secții de votare…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a aprobat, printr-o hotarare, inca 270 de secții de votare in strainatate pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie, potrivit unui comuniat al instituției. Inființarea celor 270 de secții de votare a fost facuta de catre AEP la propunerea misiunilor diplomatice…

- Campania electorala pt alegerile prezidentiale din 10.11 incepe la ora 7.oo Foto arhiva Oficial, campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 10 noiembrie începe în aceasta dimineata. Echipele de campanie ale celor 14 candidati au trebuit ca pâna la miezul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, vineri, catre Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), o lista suplimentara cu 270 de sectii de votare in strainatate, in completarea celor 444 de sectii aprobate. Astfel, pana in prezent, MAE a propus 714 sectii de votare care vor fi organizate…

- Autoritatea Electorala Permanenta a aprobat infiintarea a 444 de sectii de votare in strainatate pentru alegerile prezidentiale din Romania, anunta institutia intr-un comunicat de presa. „Autoritatea Electorala Permanenta a aprobat, prin Hotararea nr. 35/2019, propunerile misiunilor diplomatice si oficiilor…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis catre Autoritatea Electorala Permanenta o prima lista de propuneri pentru sediile secțiilor de votare din strainatate. Sunt 444 de propuneri in prima faza, dar MAE estimeaza ca in total vor fi infiintate 800 de sectii de votare la alegerile prezidentiale,…

- AZI, ultima zi in care cetatenii care vor sa voteze in strainatate la prezidentiale se pot inregistra. Miercuri este ultima zi in care cetatenii care vor sa voteze in strainatate la prezidentiale se pot inregistra pe www.votstrainatate.ro. Cei care doresc sa voteze in strainatate la alegerile prezidentiale…

- Romanii care locuiesc in strainatate mai au cateva ore in care pot completa online formularul prin care se inregistreaza ca alegatori la scrutinul prezidențial din luna noiembrie. Cei care doresc sa voteze in strainatate la alegerile prezidentiale se pot inregistra ca alegatori in strainatate prin intermediul…