- Președintele Iohannis a fost așteptat de Ludovic Orban. Iohannis nu a facut declarații, dar s-a oprit in momentul in care a fost intrebat de un jurnalist daca e mulțumit cum decurg lucrurile in campanie. „Sunt foarte mulțumit de cum decurg lucrurile. Am venit la o ședința de campanie la PNL”,…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste sambata dimineata, la ora 11.00, cu echipa de campanie a PNL pentru alegerile prezidentiale, condusa de Ludovic Orban, sustin surse politice pentru Adevarul. Seful statului va discuta cu delegatia PNL despre negocierile pe care le-a purtat Ludovic Orban cu partidele…

- Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Ludovic Orban, liderul PNL, ca premier desemnat pentru formarea unui nou guvern. Șeful PNL a prezentat principalele prioritați ale Exxecutivului pe care il va conduce."Va mulțumesc pentru increderea acordata. Sunt onorat in numele PNL și garantez…

- La ieșirea din instituție echipa de campanie a lui Bruynseels a dat drumul mai multor porumbei albi, semnificand „o noua șansa pentru Romania". „Momentul cu porumbeii semnifica o noua șansa pentru Romania. Credem cu tarie. Cred ca toți cei care au semnat pentru noi cred in aceeași șansa. Iata…

- Presedintele Klaus Iohannis participa la o sedinta cu liderii PNL. Mai multi dintre acestia au tinut sa anunte sedinta cu Iohannis publicand, pe retelele sociale, fotografii in care apar alaturi de presedinte. Printre acestia se numara si Alina Gorghiu care a scris "O ședința de campanie, depunem…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o intalnire cu liderii PNL, la sediul formatiunii liberale.„Cu actualul si viitorul Presedinte al Romaniei, pregatim campania electorala”, a scris prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook si a postat o fotografie. Alaturi de…

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a fost desemnat, luni, de Biroul Executiv al PNL, sef de campanie pentru alegerile prezidentiale, au declarat, pentru AGERPRES, surse politice. In sedinta BEx al PNL Ludovic Orban a primit mandat sa constituie echipa de campanie pe care o va conduce.…

- Consiliul National al PNL se va reuni pe 8 august la Romexpo, a decis, luni, Biroul Executiv al liberalilor, potrivit unor surse din PNL. Presedintele Klaus Iohannis va fi invitat sa participe la reuniunea Consiliului National al PNL, conform surselor liberale. Biroul Executiv…