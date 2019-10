Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va suplimenta bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru buna organizare a alegerilor pentru presedintele Romaniei din acest an in strainatate, a declarat, luni, prim-ministrul Viorica...

- "Daca a trecut motiunea de cenzura, sansa ca viitorul Guvern sa fie investit va fi mai mare decat sansele sa pice la vot. (...) Suntem optimisti, avem incredere si vom purta discutii si negocieri cu toti posibilii parteneri astfel incat sa-i convingem de necesitatea de a sustine un Guvern, pentru…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, la Sibiu, in cadrul unei conferințe de presa, intrebat despre un posibil post de premier, in cazul in care Mircea Diaconu va caștiga alegerile, ca nu poate spune ca nu il intereseaza. Acesta a precizat ca viitorul președinte va trebui…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat joi, la Parlament ca pleaca „cu datoria implinita” si ca guvernul va ramane in istorie drept „un guvern bun”. Totodata, premierul a afirmat ca e sigura ca va ajunge in turul doi la alegerile prezidentiale. Viorica Dancila: „Dupa cum ati vazut, motiunea a…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat ca le va propune membrilor ALDE care sprijina guvernul sa candideze pe liste comune cu PSD-ul la alegerile parlamentare din 2020. Oferta prim-ministrului vine in conditiile in care exista sanse ca motiunea de cenzura depusa de opozitie sa darame guvernul.…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a declarat, duminica, la intalnirea cu PSD Diaspora, ca Guvernul incearca sa faca tot posibilul ca romanii sa se intoarca in tara si a subliniat ca multi...

- Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca respinge propunerile de ministri ai PSD, Viorica Dancila i-a atacat pe rand atat pe seful statului cat si pe liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, despre care spune ca sunt „imaturi” si „egoisti”. „Doi domni cu pretentii de barbati de stat”,…

- Guvernul va adopta, marti, mai multe acte normative pentru organizarea si desfasurarea in bune conditii a alegerilor prezidentiale din aceasta toamna, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila. "Astazi adoptam mai multe acte normative in vederea organizarii si desfasurarii in mai bune conditii a scrutinului…