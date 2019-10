Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat joi seara, la Constanta, ca presedintele Klaus Iohannis nu este unul al tuturor romanilor, ca a facut o tinta in a lovi un guvern, in loc de a aduce consensul, fiind un om inactiv, care nu iubeste cetatenii. Intrebata, intr-o conferinta de presa, care crede ca au fost greselile facute de seful statului in actualul sau mandat, Dancila a raspuns: "Nu a fost presedintele tuturor romanilor. Mi-amintesc de Klaus Iohannis in geaca in Piata Victoriei, imi amintesc de Klaus Iohannis care vorbea de 'guvernul meu' cand a desemnat…