Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale din noiembrie, Viorica Dancila, l-a atacat dur, vineri, într-un discurs rostit la Brașov, pe președintele Klaus Iohannis, despre care a spus ca este „înalt ca bradul, dar leneș”, potrivit Mediafax. Candidatul PSD la alegerile prezidențiale,…

- ​Președintele PSD, Viorica Dancila, a anunțat, marți, ca social-democrații nu vor participa la votul de învestitura a noului Guvern, lasând pe seama opoziției asigurarea cvorumului de prezența. „În calitate de președinte al PSD, dupa discuția cu liderii partidului, am…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a descris in puține cuvinte intalnirea cu președintele Klaus Iohannis, de luni seara, de la Palatul Cotroceni: "o intrevedere foarte scurta". O intalnire la care Iohannis i-a anunțat doar numele viitorului premier și in timpul careia, susține liderul PRO Romania,…

- Liderul USR Dan Barna a susținut, joi, in Parlament, ca Viorica Dancila conduce cel mai incompetent Guvern pe care Romania l-a avut in ultimii 30 de ani. Tot el a spus ca Viorica Dancila a facut și un lucru bun, și anume nu l-a scapat pe Liviu Dragnea de inchisoare.„Am inceput ziua cu acel…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca nu este rolul președintelui Klaus Iohannis de a ține consultari pentru o noua propunere de comisar european. Tariceanu a spus ca premierul trebuie sa țina cont de conjunctura politica din PE și din Romania cand inainteaza o alta propunere, anunța…

- Dan Barna i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa se implice, in virtutea prerogativelor pe care le are, in nominalizarea unui nou comisar european, dupa respingerea Rovanei Plumb. Liderul USR a precizat ca este o rușine candidatura acesteia pentru Guvernul Romaniei.Citește și: SURSE: Cine…

- Liderul PNL Ludovic Orban considera ca propunerea Guvernului condus de Viorica Dancila pentru functia de comisar european in persoana Rovanei Plumb - respinsa joi de Comisia juridica din Parlsmentul European - a facut Romania de rusine in Europa.si cere premierului sa nu mai faca nicio alta nominalizare…

- Presedintele USR, Dan Barna, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis sa-i solicite premierului Viorica Dancila demisia si sa declare public si explicit ca nu va mai acorda 'inca o sansa' PSD, transmite Agerpres. "Ii cer presedintelui Iohannis sa-i ceara doamnei Dancila demisia si, mai ales, sa declara…