#Prezidenţiale2019/AEP: Secţii de votare în diaspora - în şcoli, hoteluri, centre comerciale; Spania - cele mai multe secţii Scoli, centre culturale, hoteluri, restaurante sau spatii de divertisment pentru copii vor gazdui sectii de votare pentru romanii din diaspora la alegerile prezidentiale din noiembrie, arata lista publicata de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). In total, AEP a aprobat 835 de sectii de votare in strainatate, cele mai multe fiind in Spania - 143. Romanii din diaspora, care au ales sa isi exprime optiunea la urna si nu prin corespondenta, au la dispozitie cate trei zile, pentru fiecare tur de scrutin. Potrivit listei publicate de AEP, dintre cele 143 de sectii din 99 de localitati spaniole,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

