Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca, sambata, la ora 10,00, vor avea loc tragerile la sorti computerizate pentru desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara, precum si a rezervelor acestora, in vederea alegerilor prezidentiale. …

- Ministrul de Externe Ramona Manescu solicita liderilor partidelor parlamentare sprijinul pentru asigurarea numarului necesar de oameni in birourile secțiilor de votare din strainatate pentru prezidențiale. MAE are nevoie de 122 de milioane de lei pentru organizarea votului in diaspora, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Primaria Cluj-Napoca aduce la cunoștința publica delimitarea, sediul și numerotarea secțiilor de votare stabilite pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2019. Cetațenii vor vota la secția de votare unde sunt arondați, conform listelor electorale permanente. Post-ul Alegeri prezidențiale 2019:…

- 270 de secții noi de votare vor fi inființate in strainatate pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie, a anunțat Autoritatea Electorala Permanenta, duminica. AEP a precizat ca acum sunt 714 secții aprobate, din cele 838 preconizate a fi inființate. Inființarea celor 270 de secții de votare…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a aprobat, printr-o hotarare, inca 270 de secții de votare in strainatate pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie, potrivit unui comuniat al instituției. Inființarea celor 270 de secții de votare a fost facuta de catre AEP la propunerea misiunilor diplomatice…

- Aceștia vor fi desemnați pana pe 27 octombrie, prin tragere la sorți V. Stoica Președinții secțiilor de votare organizate la nivelul intregii țari pentru alegerea președintelui Romaniei (care se va desfașura, in țara, in zilele de 10 noiembrie – primul tur de scrutin și, respectiv 24 noiembrie – al…

- Explozii au avut loc sambata in orasele Kabul, Ghazni, Jalalabad si Kandahar, la o ora dupa deschiderea sectiilor de votare in Afganistan, unde alegatorii isi aleg viitorul presedinte, relateaza Reuters.

- Proiectul mai reglementeaza selectia, desemnarea si atributiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare."Prin proiectul de hotarare se propune a fi reglemenate, in principal, urmatoarele: functionalitatile SIMPV; procedura de urmat in cazul disfunctionalitatii…