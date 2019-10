A vrut să-și facă singură dreptate… şi a furat o sută de lei!

Polițiștii arădeni cercetează o femeie în vârstă de 44 de ani, din Șimand, care, dorind să își facă dreptate, i-a sustras unui tânăr o sută de lei.