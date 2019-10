Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul propus pentru functia de comisar european din partea Romaniei va fi audiat mai intai in comisiile de specialitate ale Parlamentului, a declarat, ieri, presedintele PNL, Ludovic Orban, subliniind ca liberalii respecta legea si au mai multe posibile propuneri pentru acest post, potrivit Agerpres.…

- Candidatul la functia de primar al Capitalei, Ion Ceban, a negat acuzatiile lansate de concurentul sau din PPDA, Andrei Nastase, privind pretinsa implicare în nevalidarea alegerilor din vara anului 2018. Ceban si-a exprimat regretul ca oponenții se axeaza doar pe atacuri împotriva…

- Uniunea Europeana trebuie sa invete "sa foloseasca limbajul puterii", le-a spus luni deputatilor europeni candidatul propus pentru functia de sef al diplomatiei europene, Josep Borrell, avertizand ca blocul comunitar trebuie sa actioneze sau sa riste sa fie zdrobit de superputeri precum SUA sau China,…

- Eurodeputații romani din Grupul S&D al Parlamentului European au transmis ca o susțin cu fermitate pe Rovana Plumb, candidatul desemnat al Romaniei pentru funcția de comisar european pentru transporturi.„Europarlamentarii romani, membri ai Grupului S&D din Parlamentul European, o susțin…

- "Alianta electorala are doi copresedinti. Maine vom semna. Vor fi Sorin Cimpeanu si Norica Nicolai, tocmai ca aceasta alianta are un scop bine definit, sustinerea candidatului Mircea Diaconu. Mircea Diaconu are dreptate: 'Cum zic eu ca sunt independent, cand vin doi fosti premieri si se asaza langa…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anunțat luni ca partidul sau il va susține in cursa prezidențiala pe candidatul independent Mircea Diaconu. Este posibil ca și ALDE sa anunțe ca il va susține pe Diaconu. „Il vom susține pe candidatul independent Mircea Diaconu. Am avut o intalnire cu domnul Diaconu,…

- Bogdan Stanoevici a afirma, la Interviurile DCNews, ca umbla mult in țara, pentru semnaturi, fiind singur. ”Am ajuns la 60.000 de semnaturi. Am voluntari care s-au oferit, in urma live-urilor de pe pagina mea de Facebook, sa stranga semnaturi” a spus candidatul independent. Intrebat daca…

- Viorica Dancila a fost validata, marți, de Comitetul Executiv al PSD, candidat al partidului la alegerile prezidențiale din toamna, au afirmat surse social-democrate. Anterior, Biroul Permanent National al PSD a ales-o pe Viorica Dancila, cu majoritate de voturi, candidat la prezidentiale din partea…