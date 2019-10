Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se pot "elibera" numai prin vot de "ramasitele comunismului si de un PSD care a inhibat dezvoltarea Romaniei", a spus presedintele Klaus Iohannis sambata, la Reuniunea Ligii Alesilor Locali ai Partidu...

- O campanie politica inseamna "optimism, entuziasm si convingere", a afirmat, sambata, presedintele Klaus Iohannis, in discursul sustinut la Reuniunea Ligii Alesilor Locali ai Partidului National Liberal de la Sala Polivalenta. "E nevoie de optimism, entuziasm si convingere. Asta inseamna o campanie…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a publicat, miercuri, programul cu care candideaza pentru un nou mandat, intitulat "Impreuna pentru Romania normala", in care propune, intre altele, modernizarea institutiilor statului, revizuirea legislatiei si continuarea luptei anticoruptie. Programul cuprinde 10 capitole…

- ”Personal, sunt adeptul alegerilor anticipate, dar trebuie sa fim foarte realisti si sa nu trezim niste asteptari care nu pot fi satisfacute. Constitutia Romaniei nu favorzeaza alegerile anticipate, sunt aproape imposibil de realizat”, a afirmat seful statului la Adunarea Regionala a PNL Centru,…

- "PSD-ul ramane un adversar puternic, cu care trebuie sa ne luptam in numele romanilor de buna credinta. PSD-ul este puternic insurubat in institutiile statului, in consilii judetene, in primarii, in consilii locale. Nu subapreciati acest adversar. Ar fi cea mai mare greseala", a spus Iohannis.…

- Faptul ca este un adversar de neclintit al PSD, reprezentarea cu cinste a Romaniei in plan extern, lupta impotriva corupției și convingerea ca poate transforma Romania intr-o țara normala, in care totul sa funcționeze așa cum trebuie – acestea sunt cateva dintre argumentele formulate de romanii care…

- „Dincolo de creșterea sau nu a pedepselor pentru diverse infracțiuni, vorbim și de cum funcționeaza instituțiile statului. PSD refuza sa faca pașii necesari pentru a corecta gravele carențe create prin propriile lor decizii in ultimii ani. Așa se face ca nici pana acum, deși a generat numeroase efecte…

- Klaus Iohannis si-a deschis discursul facand trimitere la cazul Caracal, acuzand PSD ca este raspunzator de esecul interventiei pentru salvarea Alexandrei. "Ne revedem intr-un moment critic pentru Romania dar trebuie sa spunem lucrurilor pe nume. Pentru ca tot lantul de erori grave care s-au…