#Prezidenţiale2019/ Dăncilă: Am înţeles să transform instituţia…

Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat ca isi propune ca sef al statului sa transforme institutia presedintelui si Administratia Prezidentiala intr-un simbol al transparentei si al bunei-credinte. "Candidez pentru ca am credinta unei schimbari profunde care trebuie sa aiba loc de la nivelul institutiei sefului statului spre celelalte institutii si am credinta ca va veni momentul ca o femeie sa primeasca sansa sa aduca echilibru, un echilibru intre institutii necesar bunastarii oamenilor. Lupta pe care o dau acum este pentru fiecare roman care ar vrea sa traiasca in pace, care…