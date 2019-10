#Prezidenţiale2019/ Dăncilă: Această alianţă de moment se va dezbina curând Presedintele social-democratilor, Viorica Dancila, s-a declarat convinsa ca partidele care au votat in favoarea motiunii de cenzura se vor dezbina in curand, deoarece nu sunt unite printr-un program sau o viziune comune. "Aceasta alianta de moment se va dezbina curand. Pentru ca pe ei nu ii uneste nicio viziune, niciun plan, niciun program. Ii uneste ura pentru noi, pentru PSD. Au inceput deja sa se sfasie intre ei si nu mai dureaza mult pana cand toata aceasta perdea de fum se va risipi si vor pierde din nou in fata noastra. Nu ii uneste nimic bun. Ii tine impreuna setea de putere, ii tine aproape… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

