- Candidata PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, afirma ca seful statului, Klaus Iohannis, este un "presedinte zero" pentru romani si pentru Romania. Liderul PSD a declarat marti, in cadrul unei intruniri electorale desfasurate in orasul Saveni, ca Iohannis a blocat activitatea guvernului…

- Viorica Dancila a precizat ca Romania este favorita pentru ca gigantul Volkswagen sa vina in țara noastra. Totuși, exista piedici de la Bruxelles, unde grupul politic PPE, din care face parte și PNL, susține Bulgaria. „Avem cele mai avantajoase condiții pentru o investiție in Romania, dar,…

- Viorica Dancila a sustinut la Brasov ca presedinte Klaus Iohannis trebuia sa lupte pentru oameni si pentru siguranta acestora. "Un presedinte vine in mijlocul oamenilor in fiecare saptamana, in fiecare luna, un presedinte nu se trezeste dupa patru ani, dupa cinci ani doar ca sa jigneasca pe…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat joi seara, la Constanta, ca presedintele Klaus Iohannis nu este unul al tuturor românilor, ca a facut o tinta în a lovi un guvern, în loc de a aduce consensul, fiind un om inactiv, care nu iubeste cetatenii, potrivit…

- Viorica Dancila a demis-o pe Ana Birchall din fruntea justiției romanești, dar președintele Klaus Iohannis refuza sa semneze decretul, deși CCR a spus ca este obligat sa o faca ”de indata”. In aceste condiții, ministrul Justitiei, Ana Birchall, va participa, luni si marti, la Luxemburg, la lucrarile…

- Candidatura Rovanei Plumb la postul de comisar european pentru Transporturi a fost respinsa de Comisia Juridica a Parlamentului European., anunta europarlamentarul Siegfried Muresan. Liderul PNL Ludovic Orban considera ca propunerea Guvernului condus de Viorica Dancila pentru functia de comisar european…

- Guvernul de centru-stânga al României este aproape de a colapsa dupa ce unul din partenerii de coaliție a plecat iar un alt potențial partener a declarat ca nu îl va susține în parlament, scrie Financial Times. Viorica Dancila, primul premier femeie din istoria țarii, se va confrunta…