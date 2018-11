Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul presedinte al comisiei pentru justitie din Camera Reprezentantilor a SUA vrea sa investigheze influenta exercitata de presedintele Donald Trump asupra Departamentului Justitiei (minister) si a FBI, relateaza miercuri agentia Reuters. Reprezentantul Jerrold Nadler, care este in…

- Senatorii democrați iau in considerare sa il dea in judecata pe Donald Trump, pentru ca președintele american a ignorat linia de succesiune la Departamentul de Justiție și a lipsit senatori de rolul lor constituțional de "consultanța și aviz" in anumite numiri prezidențiale, relateaza Reuters. Asta,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a criticat vineri pe procurorul special Robert Mueller, care coordoneaza investigatia privind ingerintele electorale ruse, denuntand faptul ca numirea acestuia in functie nu a fost aprobata de Senatul SUA, conform Mediafax.In contextul in care analisti…

- Republicani importanti au avertizat ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane trebuie sa continue dupa ce Jeff Sessions, procurorul general, si-a dat demisia la cererea lui Donald Trump, scrie The Guardian preluat de news.roTrump…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a inlocuit miercuri pe procurorul general Jeff Sessions, dupa ce acesta si-a prezentat demisia, transmite Reuters. Trump a anuntat printr-un mesaj pe Twitter numirea ca interimar, in functia care implica si prerogative de ministru al justitiei, a sefului…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a acuzat Iranul de activitati periculoase in Orientul Mijlociu si a condamnat din nou Acordul nuclear. "Iranul are o agenda criminala. Liderii iranieni nu isi respecta vecinii, nu respecta frontierele si drepturile suverane ale natiunilor", a acuzat Donald Trump…