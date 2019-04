Stiri pe aceeasi tema

- Un actor de comedie, Volodimir Zelenski, si actualul presedinte ucrainean, Petro Porosenko, se vor infrunta in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Ucraina, peste doua saptamani. Zelenski, initial un outsider, a reusit sa ajunga in prim-plan si sa obtina 30 la suta dintre voturi, fata…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko, candidat pentru un al doilea mandat, i-a indemnat duminica pe votantii contracandidatului sau Volodimir Zelenski sa il sprijine in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din 21 aprilie, in care se va confrunta cu actorul ucrainean iesit invingator in primul…

- Actorul de comedie Vladimir Zelenski, un novice în politica, s-a clasat pe primul loc, duminica, în primul tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina și îl va înfrunta în al doilea tur de scrutin, pe 21 aprilie, pe actualul șef al statului Petro Poroșenko, potrivit unui…

- Cu un numar record de candidati si un actor de comedie care de acum se situeaza in fruntea sondajelor, competitia electorala din Ucraina se anunta dura pentru presedintele Petro Porosenko, cu mai putin de doua luni inaintea primului tur al alegerilor prezidentiale, al caror scor pare extrem de incert,…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko si-a facut publica marti intentia de a candida pentru un nou mandat la alegerile prezidentiale din 31 martie, promitand sa lanseze procesul de aderare a tarii sale la Uniunea Europeana (UE) si la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), informeaza…