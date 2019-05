Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul lituanian, Saulius Skvernelis, invins in alegerile prezidentiale desfasurate duminica, a anuntat ca va demisiona in iulie, relateaza AFP. Economistul Gitanas Nauseda, novice in politica, s-a plasat pe primul loc, potrivit rezultatelor partiale ale turului intai, si se va…

- Lituanienii au inceput sa voteze duminica pentru alegerea unui nou președinte intr-o cursa stransa, dominata de preocupari privitoare la inegalitatea veniturilor și saracia din statul baltic, in pofida unei creșteri economice puternice a acestuia, transmite AFP. Noua candidați se lupta pentru a-i lua…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca vizita Comisiei de la Veneția in Romania la București in aceasta saptamana nu reprezinta o problema, fiindca Parlamentul doar a preluat articolele constituționale din codurile penale, nefiind efectuate ale schimbari, scrie Mediafax.Citește…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, spune ca este "prima data cand exista intr-adevar un pericol real (...) pentru increderea si convingerea majoritara a romanilor ca drumul european este cel corect". Fostul premier isi exprima convingerea ca "aderarea la Uniunea Europeana este cea…

- Comisarul european pentru Cerecetare, Știința și Inovare, Carlos Moedas, i-a indemnat, miercuri, la București, pe cercetatori sa se implice mai mult in politica și sa fie mai vizibili in ochii oamenilor, daca vor sa obțina finanțari mai mari, scrie Mediafax.„Am petrecut cinci ani, incercand…