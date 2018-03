Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Ghița l-a dat de gol pe Traian Basescu! Deși fostul președinte nu a confirmat niciodata ca ar deține inregistrari din biroul sau de la Cotroceni, Ghița confirma ca Basescu deține imaginile filmate la Palat. Asta i-a spus-o chiar Basescu, iar actualul lider PMP are inregistrari cu Laura…

- In partea a patra a interviului dat la Belgrad de fostul deputat Sebastian Ghița sunt atinse cele mai sensibile puncte din activitatea Binomului SRI-DNA, cele legate de implicarea in politica. Cum au jucat capii acestor instituții la alegerile prezidențiale din 2014, cum au incercat sa se implice in…

- Traian Basescu a spus, intr-o emisiune la TVR 1, ca in momentul in care ANI a deschis o ancheta de incompatibilitate impotriva lui Klaus Iohannis, l-a sunat pe șeful Agenției, Horia Georgescu. ”A fost de negasit. Plecase din țara, a stat doua saptamani.”, a dezvaluit fostul președinte.Luni…

- "In 2009, lui Traian Basescu i-a trecut glontul pe la ureche, pentru ca Geoana era aproape sa castige alegerile. De fapt romanii nu stiu nici acum cine a castigat (...) Demersurile facute de unii si de altii, ambasadele straine l-au declarat pana la urma castigator pe Basescu. De atunci s-a speriat,…

- Bogdan Chirieac a vorbit despre șansele lui Liviu Dragnea și Klaus Iohannis de a accede in turul doi al alegerilor prezidențiale. Analistul politic spune ca Liviu Dragnea are șanse foarte mari sa intre in turul al doilea daca va fi desemnat candidatul din partea social-democraților.…

- Analistul politic spune ca Liviu Dragnea are șanse foarte mari sa intre in turul al doilea daca va fi desemnat candidatul din partea social-democraților. In ceea ce il privește pe Klaus Iohannis, Bogdan Chirieac este de parere ca președintele in exercițiu nu ar mai intra in turul doi. "Cu…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a declarat, intr-un interviu MEDIAFAX, ca primele semnale de implicare ale SRI in politica au aparut in anul 2012 si toate partidele au fost de interes, dupa ce Marian Vanghelie a spus ca Ponta si Maior faceau liste cu cei care trebuie arestati din PSD."Fac…

- Membrii Comisiei de control al SRI au ajuns - dupa audierea lui Coldea - la concluzia ca au nevoie de o documentare serioasa despre locul și rolul serviciilor secrete in societate. Așa ca vor pleca intr-un turneu de documentare in Germania, Anglia, Italia și Statele Unite, pentru a discuta cu responsabilii…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a afirmat miercuri seara, intr-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, ca ceea ce l-a determinat sa fuga a fost tocmai atitudinea celor de la petrecerea de la SRI, din seara plecarii sale, el sustinand ca toti stiau ca va fi arestat si ca “a fost o senzatie foarte…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat mai bine de opt ore in Comisia de Control a SRI. La final, președintele Comisiei, Claudiu Manda, a explicat ca nu s-a atins subiectul chermezelor la care ar fi participat Liviu Dragnea, la vilele de protocol ale SRI.”Subiectul…

- Intrebat in cadrul emisiunii "Borza Analytica" daca Liviu Dragnea va intra in cursa pentru alegerile prezidențiale din anul 2019, Remus Borza a oferit urmatorul raspuns: "Sunt doi prezidențiabili cu șansa la PSD astazi: Liviu Dragnea și Gabriela Firea. Cu șanse mai este și Calin Popescu-Tariceanu,…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) va discuta, luni, sesizarea redactiei Lumea Justitiei (luju.ro) privind eticheta ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Conform procedurii, au fost citate toate partile, a precizat pentru News.ro…

- Omul de afaceri SOV il ataca pe actualul președinte, dar ii remarca un singur merit. "Il disprețuiesc și pe actualul președinte. Nu are nimic in cap, dar absolut are capul gol ca un bidon și l-a tradat pe Crin Antonescu. I-a infipt un cuțit in spate inlaturandu-l de la cabndidatura la președinție.…

- Traian Basescu a comentat intr-o intervenție telefonica pentru B1TV refuzul parlamentarilor PSD-ALDE de a il chema la audieri pe Liviu Dragnea in comisia de control al activitații SRI in ciuda cererilor repetate facute publice de președintele PSD."E o chestiune de decența și de bun simț. Dragnea…

- "Salvati-l pe Daddy !In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie audiat la Comisia SRI, afirmand ca vrea sa spuna adevarul despre relatia sa cu "statul paralel", despre intalnirile bisaptamanale la tenis de la baza lui Pescariu si vila T 14, despre chefurile de la vila K2, despre taiatul…

- "Si, daca ce poate marturisi Dragnea despre intalnirile, chefurile si meciurile de tenis de la vilele SRI, la care a participat alaturi de Maior, Ponta, Coldea, Dincu, Kovesi, Georgescu, Ghita si alti inalti reprezentanti din magistratura si servicii secrete nu prezinta interes pentru onorabila majoritate…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca, daca ceea ce poate marturisi Liviu Dragnea despre întâlnirile, chefurile si meciurile de tenis de la vilele SRI - la care a participat alaturi de Maior, Ponta, Coldea, Dîncu, Kovesi, Georgescu, Ghita

- "Reprezentantul USR a propus audierea lui Liviu Dragnea in data de 20 martie. Aceasta propunere nu a fost acceptata ca data. Bineinteles, Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI si vom comunica data la care va fi audiat. Data de 20 nu se poate, ca s-au decalat audierile si nu are cum sa fie audiat…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni, inaintea ședinței PSD, ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste participarea la unele petreceri care au avut loc in sedii ale SRI. "Eu nu ii voi cere explicatii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea i-a raspuns, luni, lui Codrin Stefanescu, care ii ceruse explicații privind prezenta la petrecerile SRI. Dragnea a replicat ca acesta poata sa ceara explicatii de la „camaradul” lui Gabriel Oprea. „Cred ca domnul Codrin Stefanescu poate sa ceara aceste explicatii de la…

- „A fost abordat un subiect legat de petrecerile sau evenimentele din sediile SRI. A confirmat aceste evenimente. Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, cu ocazia Zilei SRI sau cu ocazia zilelor de nastere sau de nume ale domniei sale sau ale domnului prim-adjunct (Florian Coldea – n.r.). A confirmat…

- Tariceanu a precizat ca nu a discutat cu Toader pe marginea anuntului pe care acesta urmeaza sa il faca referitor la DNA. "Nu, nu am mai vorbit, ceea ce stiti cu totii - anuntul pe care l-a facut ministrul, astazi la ora 18,00 va face o declaratie de presa -, nu stiu exact, vom vedea care…

- Senatorul Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat miercuri ca a solicitat SRI o nota secreta la care a facut trimitere fostul presedinte al ANI, Horia Georgescu si în care ar fi fost pomenit Klaus Iohannis, la vremea

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a declarat ca a solicitat SRI sa transmita o nota la care a facut referire fostul director al ANI, Horia Georgescu, in care figura si Klaus Iohannis, precizand ca SRI a transmis nota catre ANI exact in ziua in care acesta a devenit membru PNL.

- Fostul premier PSD a declarat in fata magistratilor de la Inalta Curte ca relatia dintre Tariceanu si consultantul politic israelian, Tal Silberstein, a fost una contractuala. Marturia acestuia face parte din dosarul in care seful Senatului este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.

- Senatorul PNL Alina Gorghiu afirma ca cel mai bine este ca dreapta sa aiba un singur candidat la alegerile prezidentiale, in contextul in care USR a anuntat ca va avea probabil unul propriu pentru acest scrutin, si arata ca liberalii au deja un candidat desemnat - presedintele Klaus Iohannis. "Vad ca…

- Președintele Comisiei parlamentare de control a activitații SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a anunțat datele in care vor fi audiați Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu, George Maior și Florian Coldea."Pe data de 20 februarie va fi audiat in comisie domnul Tariceanu. Urmeaza ca pe 27…

- Tot in acest raspuns, Ponta spune ca, dupa tragedia din clubul Colectiv, Liviu Dragnea "se intelesese" cu presedintele Klaus Iohannis sa ii retraga sprijinul politic pentru a-l numi pe Vasile Dancu premier, in locul sau.

- Fostii lideri PDL, Vasile Blaga si Adriean Videanu, sunt cercetati de procurorii DNA pentru marturie mincinoasa. Cei doi politicieni au dat declaratii in dosarul finantarii alegerilor prezidentiale din 2009, dar marturiile ar fi fost in contradictie cu probele anchetatorilor, informeaza ziare.com.…

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Fostul premier Adrian Nastase susține ca debarcarea sa de la conducerea PSD a fost rezultatul unei tradari, insa nu știe nici pana astazi cu siguranța cine a stat in spatele acestui plan. ”Este inevitabil. Cei din echipa in care ești doresc sa preia conducerea. Ideea de a polemiza cu propriul meu trecut…

- Traian Basescu s-a dezlantuit intr-o emisiune televizata impotriva PSD si l-a criticat dur pe presedintele Klaus Iohannis pentru ca a acceptat imediat sa numeasca un al treilea premier de la PSD dupa ce tot ei si-au dat jos doua guverne. "I-am sugerat presedintelui sa ii dea emotiile necesare PSD. Nu…

- Traian Basescu considera ca nu este numit un director la Serviciul de Informatii Externe deoarece presedintele Klaus Iohannis si coalitia de guvernare "nu se inteleg la nume"."Daca as fi fost presedinte si trebuia, sa zicem, din nu stiu ce ratiuni, sa-i pun guvern PSD-ului din nou, pentru…

- Liderul PMP, Traian Basescu, a afirmat vineri seara ca, in situatia in care ar fi fost presedinte si trebuia sa nominalizeze pentru a treia oara un premier de la PSD, l-ar fi facut "afis" pe liderul PSD si ar fi obtinut si nominalizarea unui director al SIE. Traian Basescu considera ca…

- Fostul președinte al PSD, Mircea Geoana, a declarat, la interviurile Libertatea Live , ca actualul șef al social-democraților, Liviu Dragnea, va avea susținerea partidului daca va lua decizia de a candida la prezidențiale. In ciuda problemelor penale și a faptului ca este contestat in strada. Totodata,…

- Senatorul PMP Traian Basescu a afirmat sambata ca presedintele Klaus Iohannis putea respinge nominalizarea Vioricai Dancila in functia de premier si se intreaba cine l-a pacalit pe presedinte ca va fi suspendat.

- Si in povesti la a treia incercare Fat frumos iese victorios din lupta cu zmeul. Isi pune iubita pe cal, o duce la tatal sau, imparatul, apoi se casatoreste cu ea si traiesc fericiti pana la adanci batraneti. Intre timp primeste si jumatate de imparatie. Parasind lumea mirifica a povestilor, ajungem…

- "Bine ai venit in viața noastra, micuța minune!", a scris Emil Dobrovolschi, pe Facebook. Madalina Dobrovolschi este casatorita cu Emil Dobrovolschi, unul dintre cei mai titrați piloți ai Taromului și, in același timp, preferatul președintelui Klaus Iohannis atunci cand calatorește cu avionul.…

- Liviu Dragnea este vazut de 41% dintre respondenți drept politicianul care a greșit cel mai mult in 2017. Liderul PSD este urmat la mare distanța de Klaus Iohannis - 9%, dar, in mod surprinzator, și de Traian Basescu - 6% și Victor Ponta - 3%. Urmeaza protagoniștii guvernamentali din ultimul an: Florin…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu lanseaza un nou atac dur, de dupa gratii. De aceasta data, in vizorul acestuia a intrat chiar presedintele Klaus Iohannis. Totul, in contextul vizitei esuate a premierului Japoniei, Shinzo Abe, in Romania. Vantu il acuza pe seful statului ca neacceptand interimatul…

- Liderul PMP, Traian Basescu, afirma ca presedintele Klaus Iohannis a ales "cea mai comoda solutie pentru domnia sa" prin desemnarea europarlamentarului PSD Viorica Dancila in functia de premier. "Plecand de la premisa ca PSD-ul nu este apt pentru guvernare, i-am propus presedintelui Romaniei…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca ar fi normal ca liderii politici sa spuna ce cred despre afirmatiile fostului premier Mihai Tudose referitoare la autonomia pentru secui, dar si la declaratiile acestuia privind pedeapsa capitala. "Ce…

- Delegatia PMP a intrat in urma cu scurt timp la consultarile cu seful statului pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Delegatia Partidului Miscarea Populara care a sosit la Palatul Cotroceni la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis este formata din Traian Basescu, presedintele formatiunii,…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- „Nu renunt la idee, o voi propune in amanunte partidului la CExN de la Iasi, asa cum am vorbit, la sfarsitul lunii”, a afirmat premierul. La randul sau, Liviu Dragnea a spus ca restructurarea Guvernului ramane tema de discutie la intrunirea CExN, dar e nevoie de discutii cu liderii ALDE pentru ca…

- Analistul politic considera ca decizia de a alege un contracandidat pentru Klaus Iohannis, cu doi ani inainte de alegeri, este una corecta. Bogdan Chirieac este convins ca deși PSD nu va caștiga președinția in 2019, partidul va ajunge cu certitudine in turul 2. El a avansat și un posibil candidat,…

- "Implicarea presedintelui - am spus-o care este. El patroneaza in continuare sistemul represiv al statului, care il foloseste ca o marioneta, ca sa prelungeasca, sa perpetueze sistemul stramb care s-a instaurat in Romania. Asta cred ca e marea problema a Romaniei in momentul de fata. In loc ca presedintele…